Nincs tovább, az USA nem finanszírozza tovább Ukrajnát

"Az Egyesült Államok megszünteti az ukrajnai konfliktus finanszírozását, és a terheket ezentúl a NATO többi tagállama viseli" - hangsúlyozta az amerikai elnök, aki azt is hozzátette, hogy országa továbbra is fegyvereket értékesít vagy szállít a NATO-szövetségeseknek, de ez sem tartható fenn örökké. A bejelentésben Trump kiemelte, hogy Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.

"Elnökségem alatt már nyolc háborút zártam le sikeresen, és ha én lettem volna a hivatalban, az ukrajnai konfliktus sem tört volna ki soha” – fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint a béketerv finomhangolása folyamatban van, de a kulcspontok már a véglegesítés közelében járnak.

A döntés heves reakciókat váltott ki Európában, ahol aggályok merültek fel a kontinens biztonsága miatt, miközben Trump hangsúlyozza, hogy célja a béke mielőbbi elérése, akár gazdasági nyomásgyakorlással is. A Fehér Ház szerint a terv nem végleges, és további tárgyalások várhatók, beleértve az európai partnereket is.