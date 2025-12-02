Külföld
Nincs tovább, az USA nem finanszírozza tovább Ukrajnát
Trump elnök jelentette be
"Elnökségem alatt már nyolc háborút zártam le sikeresen, és ha én lettem volna a hivatalban, az ukrajnai konfliktus sem tört volna ki soha” – fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint a béketerv finomhangolása folyamatban van, de a kulcspontok már a véglegesítés közelében járnak.
A döntés heves reakciókat váltott ki Európában, ahol aggályok merültek fel a kontinens biztonsága miatt, miközben Trump hangsúlyozza, hogy célja a béke mielőbbi elérése, akár gazdasági nyomásgyakorlással is. A Fehér Ház szerint a terv nem végleges, és további tárgyalások várhatók, beleértve az európai partnereket is.