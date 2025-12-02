NATO-főtitkár: az amerikai erőfeszítések helyreállítják a békét Európában

Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában - jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.

A szövetséges országok külügyminisztereinek szerdai találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte hangsúlyozta: "mindannyian azon dolgozunk, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget".

A szövetségesek üdvözlik az Egyesült Államok erőfeszítéseit, amelyek e törekvést valósággá tehetik - hangoztatta. Ukrajna esetleges NATO-tagságával kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Rutte közölte: a 2024-es washingtoni NATO-csúcstalálkozó záródokumentuma rögzíti, hogy Ukrajna útja a NATO-tagság felé visszafordíthatatlan, valamint azt, hogy az euro-atlanti régió minden országa kérheti felvételét a NATO-ba, amit Ukrajna meg is tett.

A helyzet azonban az, hogy a NATO-csatlakozáshoz konszenzusra van szükség a tagállamok között. Ez a konszenzus Ukrajna esetében jelenleg nincsen meg - emelte ki.

Elmondta, a tagállamok áttekintik a NATO-t érintő fenyegetéseket, köztük az Oroszország jelentette fenyegetést, hozzáigazítva a képességeiket a "változó valósághoz". Ezzel összefüggésben kijelentette: a NATO alapításától fogva védelmi szövetség, ami - szavai szerint - nem is fog megváltozni.

Azonban - mint kiemelte - nem lehet kétséges, hogy a szövetség képes és kész szavatolni biztonságát, ami a hagyományos katonai fenyegetés mellett vonatkozik a hibrid fenyegetésekre egyaránt.

A NATO-főtitkár közölte, a következő napokban további hozzájárulásokat vár a tagországok részéről arra vonatkozóan, hogy Kijev legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) keretében amerikai fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára.