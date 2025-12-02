Megállíthatatlan az orosz háborús gépezet

Az ukrajnai háború kezdete óta számos vélekedés látott napvilágot arról, hogy Oroszország kifogyóban van páncélozott járműveiből, és ezért egyre inkább gyalogsági alapú, behatolásra épülő taktikákat alkalmaz.

A vizsgálat a veszteségek, a meglévő készletek újraaktiválása és az új termelés alapján készült, kiegészítve a nyílt forrású adatokkal, műholdas felvételekkel és iparági információkkal.

A háború kimenetelét döntően nem befolyásolja, de jól mutatja, hogy Moszkvának arra is van energiája, hogy flottáját erősítse, amely 2025 végére mintegy öt százalékkal nagyobb lett a háború előtti állapothoz képest.

A fronton meghatározó jelentőségű technika az adatokat tekintve a fő harckocsik és gyalogsági harcjárművek száma enyhén csökkent, míg a páncélozott szállító járművek mennyisége jelentősen, közel negyven százalékkal nőtt. Az összesített flotta a háború előtti 19 900 járműről körülbelül 20 900-ra bővült, és a modellezés szerint a 2026-ban várható mérsékelt új termelés mellett a flotta a következő években akár 23 ezer járműig is nőhet, sorolja az adatokat a Mandiner.

A Kreml jelentős mennyiségű járművet aktivált újra a tárolókból, és a felújítások révén a veszteségeket eddig nagyjából sikerült kompenzálni. A termelés a háború kitörése óta megduplázódott, és különösen a gyalogsági harcjárművek szektora mutatott látványos növekedést. Az új gyárkapacitások és a megnövelt munkaerő pedig lehetővé tették, hogy a flottát folyamatosan bővítsék.

A páncélozott járművek szerepe a harctéren továbbra is kulcsfontosságú, elsősorban erősített állások megtámadásában, de egyre gyakrabban együttműködnek könnyű motoros egységekkel és behatolásra specializált csapatokkal.

A hátsó területekről készült friss képek a növekvő tartalékok és kiképző alakulatok kialakulását mutatják, jelezve, hogy a stratégiai páncélozott tartalékok kiépítése folyamatban van, akár jövőbeli ukrajnai műveletek, akár regionális elrettentés céljából. A frontvonalon csökkent láthatóságuk pedig elsősorban a taktikai igényekkel és a korlátozott emberi erőforrásokkal magyarázható.

Összességében a számítások azt mutatják, hogy Oroszország páncélozott járműflottája a háború kezdete óta nemcsak fennmaradt, hanem bővült is, és az új termelés, valamint a meglévő készletek felújítása révén az elkövetkező években is képes lesz a veszteségek pótlására.