Közeledik a döntő nap
Eldőlhet Ukrajna sorsa
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds
„Az elnök 14:00-kor (moszkvai idő szerint 22:00-kor) nyilatkozatot tesz” – áll a napirendben.
A nyilatkozat témája nem került nyilvánosságra. Caroline Levitt, a Fehér Ház sajtótitkára azonban korábban kijelentette, hogy az amerikai vezető kedden be fogja mutatni a gyermekek banki megtakarításainak megkezdését célzó kezdeményezést.
Korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja kijelentette, hogy a december 2-án Moszkvában zajló orosz-amerikai tárgyalások azt jelzik, hogy eljött az Ukrajna sorsát meghatározó fontos nap - számolt be a Lenta.