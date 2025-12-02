Donald Trump amerikai elnök kedden, december 2-án nyilatkozatot tesz. Erről a Fehér Ház által közzétett amerikai vezető napirendjéből derült ki.

„Az elnök 14:00-kor (moszkvai idő szerint 22:00-kor) nyilatkozatot tesz” – áll a napirendben.

A nyilatkozat témája nem került nyilvánosságra. Caroline Levitt, a Fehér Ház sajtótitkára azonban korábban kijelentette, hogy az amerikai vezető kedden be fogja mutatni a gyermekek banki megtakarításainak megkezdését célzó kezdeményezést.

Korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja kijelentette, hogy a december 2-án Moszkvában zajló orosz-amerikai tárgyalások azt jelzik, hogy eljött az Ukrajna sorsát meghatározó fontos nap - számolt be a Lenta.