Kövér László az Üzbég Köztársaság szenátusi elnökével tárgyalt

Az üzbég piacok felkeltették a magyar befektetők figyelmét

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 18:51
Kövér László, az Országgyűlés elnöke kedden fogadta Tanzila Narbajevát, az Üzbég Köztársaság Szenátusának elnökét; az Országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének.

Kövér László az Üzbég Köztársaság szenátusi elnökével tárgyalt
Kövér László, az Országgyűlés elnöke (háttal, j5) és Tanzila Narbajeva, az Üzbég Köztársaság Szenátusának elnöke (b3) tárgyal az Országház Munkácsy-termében 2025. december 2-án
Fotó: MTI/Soós Lajos

A mostani találkozóra a magyar-üzbég kapcsolatok egy rendkívül dinamikus időszakában kerül sor - mondta az Országgyűlés elnöke az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint, emlékeztetve: az idén mind kormányzati, mind parlamenti szinten több magasszintű találkozót is tartottak.

Az állandó politikai párbeszéd annak az eredménye, hogy Üzbegisztánnal szinte szó szerint egyezik a külügyi politikánk alapvetése: a nemzeti szuverenitás védelme mindenekfelett, a kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés, a világ blokkosításának elutasítása és a párbeszéd fenntartása minden nemzetközi konfliktus megoldásának érdekében - fogalmazott Kövér László, hozzátéve, hogy geopolitikai helyzetünk is sok azonosságot mutat, nagyobb hatalmak között megpróbálunk minden irányba termékeny kapcsolatokat kiépíteni.

Az országainak közötti diplomáciai és gazdasági kapcsolatok, különösen a budapesti üzbég nagykövetség 2023-as megnyitását követően, folyamatosan és dinamikusan javulnak, azok elmélyítésére további lehetőséget biztosít az ez év májusában Budapesten aláírt kiemelt stratégiai partnerségi megállapodás.

A házelnök beszélt arról is, hogy a világ turbulens eseményeinek következtében Közép-Ázsia jelentősége vitathatatlanul nőtt, nem véletlen, hogy ma már nagyon sokan kopogtatnak a térség országainak kapuin. Magyarország jóval a többiek előtt - sőt, a régió országaival ma már tárgyalni kívánó államok kritikái ellenére - kezdte meg a kapcsolatépítést, és ennek köszönhetően ma már virágzó együttműködésről beszélhetünk - mondta.

Az üzbég piacok felkeltették a magyar vállalatok figyelmét - emelte ki Kövér László, hozzátéve, hogy Magyarország versenyképes megoldásokat tud kínálni Üzbegisztánnak a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a vízgazdálkodásban, az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint a pénzügyi szolgáltatásokban.

Az Országgyűlés elnöke elmondta, Magyarország támogatja a közép-ázsiai ország azon törekvéseit, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait az Európai Unióval. Tanzila Narbajeva elismerését fejezte ki vendéglátójának, hogy Magyarország az Európai Unió többi tagállamát megelőzve, már 2010-től kiemelt figyelmet fordított a közép-ázsiai térség országai, így Üzbegisztánra.

Megköszönte, hogy Magyarország bővítette a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram létszámát és évi 200 üzbég egyetemi hallgató számára teszi lehetővé felsőfokú tanulmányok folytatását.

