Baloldali háború Franciaországban

Az EU 2027-es, döntő jelentőségű választás előkészületei során a francia baloldal két fő elnöki jelöltje egymás torkának esett. A megosztott francia baloldal két, egymástól teljesen eltérő személyisége küzd azért, hogy ő legyen az a jelölt, aki megakadályozza Marine Le Pen vagy Jordan Bardella vezette domináns szélsőjobboldal győzelmét a 2027-es elnökválasztáson.

Még körülbelül 17 hónap van hátra a választásokig, amelyek felforgathatják az Európai Uniót, de máris heves nyilvános harc dúl az old school radikális Jean-Luc Mélenchon és a kifinomult, NATO-párt, középen álló Raphaël Glucksmann között.

Ez egy kemény összecsapás, és több, az elnökválasztási versenyt követő megfigyelő szerint a két férfi közötti mély ellentét tovább mélyítheti a baloldal megosztottságát – ami csökkenti a 2027-es győzelem esélyét –, ahelyett, hogy konszenzusos jelöltet állítanának az Elysée-palotaért folyó verseny döntő második fordulójára. Hacsak egyiküknek nem sikerül teljesen háttérbe szorítania a másikat, a baloldal a következő évben polgárháborúba keveredik.

„A korábbi elnökválasztások megmutatták, hogy két jelölt nem tud egymás mellett létezni a baloldalon anélkül, hogy egymásnak gondot okozna” – mondta Erwan Lestrohan, a francia Odoxa közvélemény-kutató intézet kutatási igazgatója.

A két férfi alig lehetne különbözőbb. Mélenchon egy 74 éves keményvonalas politikus, aki már háromszor indult az elnöki választásokon, és 2022-ben kis híján bejutott a második fordulóba azzal a kampányával, amelyben a minimálbér emelését, a nyugdíjkorhatár 60 évre történő csökkentését és a NATO-ból való kilépést szorgalmazta.

A 46 éves Glucksmann európai parlamenti képviselő és az európai katonai erő megerősítésének elkötelezett támogatója. Emellett nyitott a több milliárd eurós kiadáscsökkentésekre, amelyekkel rendbe lehetne hozni Franciaország kaotikus államháztartását, és úgy véli, hogy az ország vitatott nyugdíjrendszerét át kell alakítani.

Ezeket az ideológiai ellentéteket figyelembe véve nem meglepő, hogy a verseny hangvétele sárdobálásba torkollott. Mélenchon kedvenc kommunikációs csatornáján, a blogján Glucksmannt „fanatikus háborús uszítóként” és „a média üresfejűségének kedvenc gyermekeként” írta le.

Glucksmann a közösségi médiában és interjúkban visszavágott, Mélenchont „hamis hazafinak” nevezte, aki „a Kreml propagandáját részesíti előnyben”, és a küzdelmet „a demokrácia víziójáért” folytatott harcnak állította be, azzal vádolva a szélsőbaloldali France Unbowed párt vezetőjét, hogy rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a moszkvai és pekingi autoriter rezsimeket.

Veszély a közvélemény-kutatásokban

Az elmúlt hetekben a közvélemény-kutatások egymás után azt jelezték, hogy a szélsőjobboldalnak 2027 tavaszán valószínűleg egy baloldali jelölttel kell szembenéznie a második fordulóban.

„Nagy esély van arra, hogy egy baloldali jelölt jut be a második fordulóba” – mondta Lestrohan.