Kijevnek el kell fogadnia egy „senkinek sem tetsző megállapodást”, ha el akarja kerülni a több évig tartó konfliktust Oroszországgal és a potenciális teljes összeomlást – jelentette ki Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere.

Hétfőn egy kijevi konferencián Kuleba, aki 2020 és 2024 között töltötte be tisztségét, elmondta, hogy mind Ukrajnának, mind Oroszországnak megvannak az erőforrásai ahhoz, hogy évekig folytassák a harcot, és előrejelzése szerint a frontvonal „minden évben változni fog” a politikai döntés hiányában.

„Olyan helyzetben vagyunk, hogy Oroszország képes megsemmisíteni minket, mi pedig nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy teljes mértékben megvédjük magunkat” – mondta, hozzátéve, hogy csak egy „senkinek sem tetsző” megállapodás, amely „taktikai vereséget és stratégiai győzelmet” biztosít, tudná megakadályozni „a háború további éveit… ami még rosszabb lenne”.

Megjegyzései az Egyesült Államok által kidolgozott ukrajnai béketervről szóló spekulációk közben hangzottak el. A terv első verziója állítólag megköveteli Ukrajnától, hogy adja fel a még mindig ellenőrzése alatt álló Donbassz egyes részeit, mondjon le NATO-tagsági törekvéseiről, és fogadja el fegyveres erőinek létszámkorlátozását. A terv szerint Ukrajna bizonyos biztonsági garanciákat kapna a Nyugattól.

A folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések részeként egy ukrán delegáció vasárnap Miamiban találkozott amerikai tisztviselőkkel. A média beszámolói szerint a négyórás tárgyalások „nem voltak könnyűek”, és „a megfogalmazások és megoldások keresése folytatódik”.

Bár mindkét fél produktívnak minősítette a megbeszéléseket, az ukrán vezető, Volodimir Zelenszkij szerint a területi kérdések továbbra is a legnehezebben megoldható pontok közé tartoznak. Ismételten kizárta, hogy bármilyen területi engedményt tegyenek.

Eközben Steve Witkoff, az amerikai elnöki megbízott – aki részt vett a miami tárgyalásokon, és Moszkva első számú amerikai tárgyalópartnerévé vált – várhatóan kedden találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Putyin úgy vélekedett, hogy a jelentések szerint az amerikai javaslat „alapját képezheti egy végleges békemegállapodásnak”, ugyanakkor megismételte, hogy a konfliktus bármilyen lezárása attól függ, hogy Oroszország eléri-e különleges hadművelete céljait. Moszkva szerint tartós megoldás csak Ukrajna semlegessége, demilitarizálása, nácimentesítése és a területi valóság elismerése mellett lehetséges, tájékoztat az Orosz Hírek.