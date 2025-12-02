2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Jelenleg 136 külföldi zsoldos van ukrán fogságban 37 országból

Oroszország oldalán részt vett a harcokban

MH/ MTI
 2025. december 2. kedd. 21:08
Megosztás

Jelenleg 136 olyan külföldi állampolgár van ukrán fogságban 37 országból, aki Oroszország oldalán részt vett a harcokban - közölte Bohdan Ohri­menko, a hadifoglyokkal foglalkozó ukrán koordinációs törzs titkárságának vezetője kedden egy kijevi rendezvényen az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint.

Jelenleg 136 külföldi zsoldos van ukrán fogságban 37 országból
Ukrán börtön (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Genya Savilov

Elmondta, hogy Ukrajna továbbítja információit - videófelvételeket és más dokumentumokat - ezekről a külföldi foglyokról azoknak az országoknak, amelyeknek állampolgárait Oroszország a legaktívabban toborozza fegyveres erőibe. "Azt hiszem, ezeket az információkat később nyilvánossá fogjuk tenni" - tette hozzá.

Ohrimenko elmondta még, hogy adataik szerint a háborúban Oroszország oldalán több mint 18 ezer külföldi állampolgár harcol 128 országból, és legalább 3388 azok száma, aki életüket vesztették a harcokban. "Csak a külföldi zsoldosok száma, vagyis azoké, akiket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni háborújában alkalmaz, meghaladhatja egyes európai országok fegyveres erőinek létszámát. Ez jelentős erőforrás" - jegyezte meg.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy a koordinációs törzs november közepén nyilvánosságra hozta: 2014 óta addig az időpontig Oroszország a megszállt ukrajnai területekről már 46 327 ukránt kényszerített be hadseregébe.

Sztepan Barna, az ukrán 10. különleges hegyi-rohamdandár egyik alegységének parancsnoka a Kijev24 tévécsatorna műsorában azt mondta: az orosz erők "egyszer használatos katonákként" alkalmazzák a megszállt területekről származókat az ukrán csapatok hadállásainak feltérképezésére. "A orosz rádióadásokban nevezik így őket: egyszer használatosaknak. Sajnos ilyen esetek előfordulnak, a háború meglehetősen kegyetlen jelleget öltött" - tette hozzá. Szavai szerint most minden frontszakaszon nehéz a helyzet, különösen ott, ahol "az ellenség megpróbálja politikai céljaira felhasználni a háborút".

Az ukrán keleti műveleti parancsnokság a Facebookon arról tájékoztatott: az orosz megszállók újabb kísérletet tettek arra, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban zászlót tűzzenek ki, és ezáltal elhitessék a közvéleménnyel, hogy elfoglalták a várost. "Pokrovszkban folytatódnak a rohamtevékenységek, valamint az ellenség felszámolása a beépített városi területen. A megszállók a sűrű ködöt kihasználva újabb zászlókitűzési kísérletet tettek a város egyik kerületében, hogy a propagandisták ezt bizonyítékként használhassák Pokrovszk teljes bevételére. Ezt követően sietve elmenekültek" - írta a parancsnokság közleményében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink