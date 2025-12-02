Három ponton nem enged Moszkva

Az NBC News szerint az orosz vezetés kizárta, hogy engedményeket tegyen Donald Trump ukrajnai béketervének három kulcskérdésében. Ez jól mutatja, milyen szűk mozgástér maradt a nagyhatalmi alkuknak.

Az amerikai NBC News értesüléseire hivatkozva orosz sajtó arról számolt be: Moszkva nem hajlandó kompromisszumot kötni a Donbassz területi hovatartozása, Ukrajna fegyveres erőinek létszámkorlátozása, és az orosz hadsereg által elfoglalt ukrajnai régiók oroszkénti elismerésének kérdésében. Ezek azok, amelyekhez a Föderáció lényegében a háború kezdete óta következetesen ragaszkodik.

A hír közvetlen előzménye, hogy Vlagyimir Putyin Moszkvában tárgyalt Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoffal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel. Az orosz delegációban Kirill Dmitrijev, az elnök különmegbízottja és Jurij Usakov elnöki tanácsadó vett részt.

Trump eközben nyilvánosan is elismerte, hogy az ukrán konfliktus megoldása „nem egyszerű”. A Fehér Ház YouTube-csatornáján közvetített beszédében azt mondta: Washington igyekszik rendezni az ukrajnai válságot, és emlékeztetett rá, hogy saját elnöksége alatt nyolc háborút zárt le, a mostani pedig „a kilencedik” lenne. „Az embereink most Oroszországban vannak, hogy megnézzék, el tudjuk-e rendezni ezt. Nem egyszerű helyzet, micsoda káosz!” – fogalmazott.

Eközben Volodimir Zelenszkij az ír miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt mondta: „most, mint még soha, esély van arra, hogy véget vessünk a konfliktusnak”. Közlése szerint Genfben és Floridában az amerikai–ukrán egyeztetéseken egy húszpontos békejavaslat utolsó változatán dolgoztak, bár „néhány dolgot még ki kell munkálni”. Egyben leszögezte: Ukrajna sorsáról nem lehet dönteni Kijev részvétele nélkül – ezzel finoman, de egyértelműen jelezve, hogy az orosz–amerikai háttéregyeztetésekben is érvényt akar szerezni saját vétójogának.