Hajléktalanná vált gázai családoknak küldött sátrakat a brit kormány

Fedél nélkül maradt gázai családok ezreinek küldött sátrakat a brit kormány.

A londoni külügyminisztérium arról adott tájékoztatást: kedden 1100 családi méretű sátor érkezett a Gázai övezetbe, és a héten továbbiak érkezése várható.

A tárca szerint a brit kormány által vásárolt sátrak több mint 12 ezer palesztin hajléktalan számára nyújtanak kritikus fontosságú menedéket a téli időjárás közeledtével.

Mindegyik sátorban egy-egy öttagú családnak jut férőhely. A sátrakban egy nappali és három hálóhelyiség van.

A brit külügyminisztérium ismertetése szerint az első sátorszállítmányt többhavi késedelem után sikerült kedden átjuttatni Gázába az izraeli Kerem Shalom határtelepülésnél található átkelőponton keresztül.

Yvette Cooper brit külügyminiszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: a sátrak átengedése jó hír, de csupán egyetlen mozzanat, és égető szükség lenne további humanitárius szállítmányok beengedésére.

Hozzátette: nemrégiben Izrael és Jordánia határán is látott elakadt segélyszállítmányt. A brit külügyi tárca vezetője megengedhetetlennek nevezte a segélyek feltartóztatását, és közölte: London minden tőle telhető módon sürgetni fogja a humanitárius szállítmányok akadálytalan eljuttatását, az összes átkelő megnyitását és a béketerv végrehajtását.

A brit külügyminisztérium kedden ismertetett adatai szerint Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin iszlamista szervezet háborújában a gázai lakóingatlanok 92 százaléka megrongálódott vagy megsemmisült.

A gázai izraeli hadműveletek előzményeként a Hamász 2023. október 7-én Izrael déli térségében terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, több mint 3000-en megsérültek, és a szervezet fegyveresei Gázába hurcoltak 251 túszt.

Az övezetben jelenleg hivatalosan tűzszünet van érvényben, de szórványos összecsapások továbbra is előfordulnak.