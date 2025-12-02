Fellázadtak az uniós kormányok Belgium pénzkövetelése ellen

A belga vezetés attól tart, hogy a náluk székelő Euroclear elszámolóház miatt országa lesz a Kreml jogi bosszúhadjáratának elsődleges célpontja, ezért példátlan pénzügyi biztosítékokat követel partnereitől.

A Politico beszámolója szerint Bart De Wever belga miniszterelnök feltételei kivertétek a biztosítékot a többi tagállamnál. A politikus ragaszkodik hozzá, hogy az uniós kormányok nyújtsanak olyan pénzügyi garanciát, amely meghaladja a 140 milliárd eurót, és szükség esetén napokon belül kifizethető.

De Wever félelme abból fakad, hogy személyesen őt vagy kormányát tehetik felelőssé bármilyen, Oroszország által indított kártérítési perben. A belga követelés szerint a garanciának még akkor is érvényben kellene maradnia, ha az Oroszország elleni uniós szankciók már lejártak.

„Biankó csekk”, amit senki nem ír alá

Bár az európai kormányok hajlandóak lennének egy előre rögzített, korlátozott összegű garanciát vállalni, a belga javaslatot határozottan elutasítják. A diplomaták szerint ez veszélyeztetné saját országaik pénzügyi stabilitását, hiszen a kifizetések egy jövőbeli, kiszámíthatatlan bírósági döntéstől függenének.

„Ha a garanciák végtelenek és korlátlanok, akkor mibe keveredünk bele?” – tette fel a kérdést egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata, utalva arra, hogy nem írhatnak alá egy „üres csekket”.