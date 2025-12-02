Éjszakai rajtaütés Ukrajnában

Az orosz hadsereg 62 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, minden harmadik támadóeszköz célba talált, a csapásoknak egy halálos áldozatuk is van, több infrastrukturális objektum megrongálódott – közölte az ukrán légierő, valamint a katasztrófavédelem.

A légvédelem 39 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített – jelentette a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A közlemény szerint 8 helyszínen 20 drón célba talált.

Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata azt közölte, hogy a Doneck megyei Kramatorszk városában egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, miután egy orosz támadó drón becsapódott egy kilencemeletes lakóházba. A katasztrófavédők öt lakót kimentettek, és két lépcsőházban mintegy 4500 négyzetméteres területen eloltották az elsőtől a 8. emeletig terjedő tüzet.

„Az ellenség éjszaka nagyszabású dróntámadást hajtott végre civil létesítmények és az energetikai infrastruktúra ellen Odessza megye déli részén” – idézte Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzését az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A légvédelem aktív tevékenysége ellenére megrongálódott egy energetikai létesítmény, egy közigazgatási épület és néhány magánháztartás is – fűzte hozzá a megyevezető.

A felcsapó lángokat a mentőalakulatok gyorsan eloltották, de a támadás áramkimaradásokat okozott. A legfontosabb infrastrukturális létesítményeket ideiglenesen generátorokkal működtetik.

Az áramszolgáltató létesítmények ellen elkövetett újabb támadások következtében kedd reggelre áram nélkül maradtak a fogyasztók Odessza mellett Doneck, Harkiv és Dnyipro régiókban is – jelentette az Ukrenerho állami energetikai vállalat sajtószolgálata. Az áramszolgáltató szerint továbbra is szükség van a takarékos energiafogyasztásra, ezért korlátozni kell a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát, az energiaigényes tevékenységeket pedig az éjszakai órákra kell beütemezni.