„Az európai vezetők és Zelenszkij előrelépést értek el”

Ursula von der Leyen: Jó megbeszélést folytattunk Volodimir Zelenszkijjel, aki Emmanuel Macron francia elnökkel és európai vezetőkkel együtt volt jelen. Jó előrelépést tettünk, és a héten tervezzük benyújtani jogi javaslatainkat

December 1-jén Macron és Zelenszkij tárgyalásokat folytattak Párizsban. Az LCI televíziós csatorna az Elysee-palota információi alapján arról számolt be, hogy a találkozó során telefonkonferenciát tartottak több európai vezetővel, köztük Keir Starmer brit miniszterelnökkel, von der Leyen-nel, Antonio Costa európai tanácselnökkel, Mark Rutte NATO-főtitkárral és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal.

Ez volt Zelenszkij második látogatása Franciaországban két héten belül, és a tizedik az ukrán konfliktus kezdete óta.

Az előzményekhez tartozik, hogy november 30-án amerikai és ukrán tisztviselők találkoztak Floridában, hogy megvitassák a konfliktus befejezését, a hosszú távú gazdasági és biztonsági megoldásokat, az ukrajnai választásokat és a területi kérdéseket. Az amerikai delegáció tagjai között volt Marco Rubio külügyminiszter, Witkoff és Kushner, míg Ukrajnát olyan tisztviselők képviselték, mint Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, és Szerhij Kiszlica külügyminiszter-helyettes. Rubio a tárgyalásokat konstruktívnak minősítette, de elismerte, hogy még sok munka vár rájuk. Kifejezte az Egyesült Államok optimizmusát a béke kilátásait illetően, amelyet azonban a realista szemlélet mérsékelt.