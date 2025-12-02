Az amerikai hadsereg Venezuela partjainál gyülekezik

Egyre több amerikai hadsereg gyülekezik Venezuela partjainál. Ezt számos hadihajóról és repülőgépekről készült videó és fotó is mutatja, amelyek jelenleg a közösségi médiában terjednek az interneten.

Az Arleigh Burke-osztályú irányított rakétákkal felszerelt USS Mahan (DDG 72) és az USS Bainbridge (DDG 96) rombolók Venezuela partjainál

"Southern Spear" – ez a művelet neve. Augusztus óta hatalmas amerikai csapatnövekedés, hivatalosan a drog-kereskedelem és a "narkoterrorista" hálózatok elleni küzdelem érdekében, amely az úgynevezett "Napok Kartellje" (Cartel de los Soles) körül zajlik, amely állítólag közel áll a venezuelai elnökhöz.

Nicolás Maduro alatt az informális hálózat évente mintegy 200-300 tonna kokaint oszt ki. Ezt a feltételezést látszólag az Amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vizsgálatai és az ENSZ jelentései tették le. Eddig nincs szilárd bizonyíték egy ilyen csoport létezésére - írja a focus.de.

"Ágyúhajó" diplomácia: az Egyesült Államok összegyűjti a haditengerészetet Venezuela partjainál

A megfigyelők politikai nyomást látnak az amerikai hadsereg viselkedése mögött, amely a korábbi amerikai "ágyúhajó" diplomáciára emlékeztet, és gyengítheti a caracasi vezetést. Jelenleg összesen 11 hadihajó és 15 000 haditengerészeti katona tartózkodik a part közelében.

Venezuela kormánya már élesen reagált, mintegy 200 000 katonát és milíciát mozgósított, amelyeket egy esetleges invázióra figyelmeztettek.

Az Egyesült Államok szeptember óta bombázza a gyanúsított droghajókat

Szeptember óta az Egyesült Államok többször is bombázta gyanúsított droghajókat Latin-Amerika partjainál. Több mint 60 ember vesztette életét, és a nemzetközi kritika a nemzetközi jog esetleges megsértésével kapcsolatban növekszik.

A lövészhajó diplomácia azt jelenti, hogy a haditengerészeti erők a kisebb nemzetekkel szemben saját politikai céljaik elérésére kerülnek.