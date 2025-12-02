A Szentatya szerint a független Palesztina az egyetlen megoldás

A kétállami megoldás az egyetlen lehetőség, amely igazságot garantálhat az izraeliek és a palesztinok számára – idézte XIV. Leó pápa szavait az oroszhirek.hu .

A Vatikán 2015-ben hivatalosan elismerte Palesztina államiságát, és a Szentszék többször is támogatta a kétállami megoldást.

A repülőúton elhangzott megjegyzései azonban a gázai háború közepette a legerőteljesebb felhívást jelentették a hivatalos nemzetközi elismerés iránt.„Mindannyian tudjuk, hogy Izrael jelenleg nem fogadja el ezt a megoldást, de mi ezt tartjuk az egyetlennek” – mondta Leo a riportereknek.

„Mi is Izrael barátai vagyunk” – tette hozzá, és kijelentette, hogy a Vatikán továbbra is „közvetítőként” fog fellépni, hogy elősegítse „mindenki számára igazságos megoldás” elérését.

Amikor Ankarában a török elnökkel, Recep Tayyip Erdogannal folytatott magánbeszélgetéseiről kérdezték, és arról, hogy megvitatták-e a gázai és az ukrán konfliktust, Leo megerősítette, hogy igen, és hozzátette, hogy Törökországnak „fontos szerepe van” mindkét konfliktus lezárásában. Az orosz–ukrán tárgyalásokkal kapcsolatban a pápa elmondta, hogy a török elnök „nagyon sokat segített a két fél összehívásában”.

„Sajnos még mindig nem látunk megoldást, de ma már konkrét békejavaslatok vannak, és reméljük, hogy Erdogan elnök, aki jó kapcsolatot ápol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok elnökeivel, segíthet a párbeszéd és a fegyverszünet előmozdításában, és abban, hogy megtalálják a megoldást az ukrajnai konfliktusra, a háborúra.

”Gázával kapcsolatban Leo megismételte a Szentszék régóta fennálló támogatását a kétállami megoldás iránt. A palesztin állam létrehozását nemzetközi szinten régóta az egyetlen lehetőségnek tekintik a több évtizedes konfliktus befejezésére.