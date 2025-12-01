Zelenszkij új embere is korrupciós botrányba keveredett

Rustem Umerov, Volodimir Zelenszkij elnök új főtárgyalója ugyanabba a korrupciós botrányba keveredett, amely elődjét, Andrij Jermakot lemondásra kényszerítette. Jermak pénteken lemondott, miután átkutatták a házát.

Umerov állítólag nem jelentett be ingatlant

A Telegraph szerint Umerovot az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség hallgatta ki. Azzal vádolják, hogy nem jelentett be nyolc ingatlant az USA-ban – ezt a vádat ő tagadi.

Bohdan Nahaylo, a Kijev Post főszerkesztője élesen bírálta Zelenszkij személyzeti döntését: „Ez a kinevezés aggasztó módon a hűség előtérbe helyezését mutatja a kompetencia helyett.”

Előrehaladás a béketárgyaláson

Az Egyesült Államokban Umerov vezette ukrán tárgyalók vasárnap nyitott kérdéseket dolgoztak a lehetséges béketervről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ezután „további előrelépésről” beszélt, de hangsúlyozta, hogy még sok a tennivaló. Donald Trump elnök optimista volt, és azt mondta: „Úgy gondolom, jó esély van arra, hogy alkut kötünk.”

Az USA előzetes 28 pontos terve az előző héten vált ismertté a média beszámolóiból. Vezető európai államok, EU-képviselők és az ukrán delegáció ezután egy gevenei találkozón az amerikai tárgyalókkal folytatott találkozón sürgettek a módosításokra. Ezután szó esett egy módosított papírról.

Moszkvában is terveznek tárgyalásokat

Mindkét változat – az eredeti és a genfi átdolgozott – Oroszország számára is elérhető, a Kreml szerint. Az első hivatalos tárgyalásokat az amerikai képviselőkkel most Moszkvában tervezik a hét első felében, ahogy maga Vlagyimir Putyin elnök is bejelentette. Az orosz államfő az első amerikai tervet dicsérte, mint lehetséges béketárgyalások alapját.