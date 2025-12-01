Külföld
Zelenszkij és Macron a békéről egyeztet
Két hét után újra Párizsban
A BFMTV információi szerint a vezetők véleményt cserélnek az „igazságos és tartós béke” feltételeiről. A megbeszélés a genfi tárgyalások közvetlen folytatásaként értelmezhető, ahol az amerikai béketerv részleteit vitatták meg a felek. A hivatalos kommüniké hangsúlyozza az európai partnerekkel való szoros koordináció fontosságát is - írja a KárpátHír.
Biztonsági garanciák és a „döntők koalíciója”
A tárgyalások másik kiemelt témája Ukrajna biztonsági garanciáinak megerősítése lesz a „döntők koalíciója” (coalition of the resolute) keretein belül. A mostani, soron kívüli egyeztetés a november közepi megállapodásokra épít, amikor a felek akár 100 Rafale vadászgép és 8 SAMP-T légvédelmi rendszer átadásáról döntöttek.