Zelenszkij beszélt az ukrán elnöki hivatal új vezetőjéről

Jermak utódját keresik

MH
 2025. december 1. hétfő. 21:04
Zelenszkij méltónak nevezte az elnöki hivatal vezetőjének jelöltjeit

Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Ozan Kose

Ukrajnának számos képzett jelöltje van az elnöki hivatal vezetőjének posztjára. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki Emmanuel Macron francia vezetővel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján - derül ki az ukrán vezető hivatalos YouTube- csatornáján elérhető videóból.

„További konzultációkat szeretnék tartani; ezeket elterveztem, és miután visszatérek Ukrajnába, meg is fogom tenni. A választásom több tényezőtől függ” – jegyezte meg.

November 28-án bejelentették, hogy Volodimir Zelenszkij menesztette Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal vezetőjét. Ugyanezen a reggelen jelentek meg jelentések arról, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nyomozói házkutatást tartottak a férfi otthonában korrupciós ügyekben való részvétel gyanúja miatt.

Olekszij Goncsarenko, a Verhovna Rada képviselője Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettest nevezte meg Andrij Jermak lehetséges utódjának. Olekszandr Dubinszkij, a Verhovna Rada képviselője, aki jelenleg hazaárulás vádjával előzetes letartóztatásban van, Szerhij Ljovocskin politikust javasolta az elnöki hivatal élére.

