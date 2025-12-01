Külföld
Zelenszkij beszélt az ukrán elnöki hivatal új vezetőjéről
Jermak utódját keresik
Ukrajnának számos képzett jelöltje van az elnöki hivatal vezetőjének posztjára. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki Emmanuel Macron francia vezetővel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján - derül ki az ukrán vezető hivatalos YouTube- csatornáján elérhető videóból.
„További konzultációkat szeretnék tartani; ezeket elterveztem, és miután visszatérek Ukrajnába, meg is fogom tenni. A választásom több tényezőtől függ” – jegyezte meg.
November 28-án bejelentették, hogy Volodimir Zelenszkij menesztette Andrij Jermakot, az ukrán elnöki hivatal vezetőjét. Ugyanezen a reggelen jelentek meg jelentések arról, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nyomozói házkutatást tartottak a férfi otthonában korrupciós ügyekben való részvétel gyanúja miatt.
Olekszij Goncsarenko, a Verhovna Rada képviselője Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettest nevezte meg Andrij Jermak lehetséges utódjának. Olekszandr Dubinszkij, a Verhovna Rada képviselője, aki jelenleg hazaárulás vádjával előzetes letartóztatásban van, Szerhij Ljovocskin politikust javasolta az elnöki hivatal élére.