2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij azonosította a tárgyalások legnehezebb kérdését

A Washington által javasolt ukrajnai béketerv „már jobban néz ki”

MH
 2025. december 1. hétfő. 22:06
Megosztás

Zelenszkij szerint a területi kérdés a legnehezebb a tárgyalásokon.

Zelenszkij azonosította a tárgyalások legnehezebb kérdését
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Anadolu via AFP/Diego Radames

A területi kérdés a legösszetettebb kérdés az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki Emmanuel Macron francia vezetővel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján. A közvetítés az ukrán vezető hivatalos YouTube- csatornáján érhető el.

„A területi kérdés a legösszetettebb, akárcsak a pénz és az újjáépítés kérdése – nehéz elfogadni európai partnerek jelenléte nélkül. És a biztonsági garanciák kérdése – az Egyesült Államok és Európa részéről konkrét részletekre van szükség” – mondta Zelenszkij.

Elmondása szerint csak a területi kérdést hat órán át vitatták meg. Az ukrán vezető hozzátette, hogy a Washington által javasolt ukrajnai béketerv „már jobban néz ki”.

December 1-jén délután Volodimir Zelenszkij telefonbeszélgetést folytatott Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott találkozója során. A megbeszéléseken Keir Starmer brit miniszterelnök is részt vett.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink