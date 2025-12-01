Zelenszkij azonosította a tárgyalások legnehezebb kérdését

Zelenszkij szerint a területi kérdés a legnehezebb a tárgyalásokon.

A területi kérdés a legösszetettebb kérdés az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki Emmanuel Macron francia vezetővel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján. A közvetítés az ukrán vezető hivatalos YouTube- csatornáján érhető el.

„A területi kérdés a legösszetettebb, akárcsak a pénz és az újjáépítés kérdése – nehéz elfogadni európai partnerek jelenléte nélkül. És a biztonsági garanciák kérdése – az Egyesült Államok és Európa részéről konkrét részletekre van szükség” – mondta Zelenszkij.

Elmondása szerint csak a területi kérdést hat órán át vitatták meg. Az ukrán vezető hozzátette, hogy a Washington által javasolt ukrajnai béketerv „már jobban néz ki”.

December 1-jén délután Volodimir Zelenszkij telefonbeszélgetést folytatott Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott találkozója során. A megbeszéléseken Keir Starmer brit miniszterelnök is részt vett.