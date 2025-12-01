Világháborút robbantana ki Brüsszel

Mintha az eddigi pusztítás még nem lenne elég...

Nyilatkozatában leszögezte: a magyar álláspont továbbra is változatlan: Magyarország nem küld fegyvert, pénzt és katonát háborúba. Mint mondta a tanácskozáson ismét Ukrajna volt az egyik fő téma, hozzátéve hogy Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vezetésével a háborúpártiak továbbra is támogatni kívánják a fegyverszállításokat és az uniós finanszírozást. Vargha Tamás szerint ezzel szemben Magyarország a béke mielőbbi elérését tartja szükségesnek, és úgy látja: „Brüsszel nem vette észre, hogy a háborúpárti politika felett eljárt az idő.”

Az államtitkár hangsúlyozta: tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Magyarország támogatja az Egyesült Államok által vezetett békeerőfeszítéseket, mert – mint mondta – ez szolgálja az ukrán, az európai és a magyar emberek érdekét is. Hozzátette: a háború jelentős gazdasági károkat okozott Európában, és a konfliktus elhúzódása tovább gátolja a gazdasági növekedést.

A tanácskozás másik kiemelt témája az Európai Unió védelmi készenléte és haderőfejlesztése volt. Vargha Tamás ennek kapcsán emlékeztetett: Magyarország már 2015-ben elindította saját haderőfejlesztési programját. Szerinte az uniós országoknak is folytatniuk kell a fejlesztéseket, ugyanakkor úgy véli: az európai haderőfejlesztés irányait nem brüsszeli bürokratáknak, hanem a nemzetállamoknak kell meghatározniuk, mert „Brüsszel az elmúlt években számos területen kudarcot vallott”

Az uniós kudarcok között említette a migráció kezelését, a közös hitelfelvételt és a koronavírus elleni vakcina beszerzését, amelyek szerinte azt mutatják, hogy biztonsági kérdésekben a tagállami döntéshozatalnak kell elsőbbséget élveznie. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta: a tanácskozáson az ukrajnai korrupció témája „egyetlen szó erejéig sem” került elő.

Vargha Tamás megdöbbentőnek nevezte, hogy – bár szerinte ez vezető hír kellene legyen – Brüsszelben sem foglalkoznak a kérdéssel. Eközben – tette hozzá – Ursula von der Leyen újabb finanszírozási csomagot kezdeményezett Ukrajna számára, és 135 milliárd eurót kért az uniós tagállamoktól. Vargha Tamás szerint fontos lenne, hogy az európai polgárok választ kapjanak arra, miként használták fel a korábbi támogatásokat.