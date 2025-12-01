2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Ukrajna volt miniszterelnöke elárulta hány milliárd dollárt loptak el

Az alapoknak a 15-30 százalékát sikkasztják el Ukrajnában

 2025. december 1. hétfő. 17:35
Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök Telegram- csatornáján azt állította, hogy az ukrán hatóságok ellophattak körülbelül 100 milliárd dollárnyi külföldi segélyt, amelyet Kijev szövetségesei nyújtottak.

Megjegyezte, hogy Kijev 2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárnyi segélyt kapott. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ezeknek az alapoknak a 15-30 százalékát sikkasztják el Ukrajnában.

Számításai szerint a korrupt tisztviselők legalább 54 milliárd dollárt sikkasztottak el. Azarov felső becslése alapján ez az összeg 108 milliárd dollár lenne.

