Európa visszafogja a finanszírozást Trump segélybefagyasztása és a vitatott amerikai békekezdeményezések miatt.

Ukrajna további 1 milliárd eurót kér amerikai fegyverek vásárlására a PURL programon keresztül, amely lehetővé teszi amerikai fegyverek vásárlását európai partnerek pénzéből - mondta Alena Getmancsuk, Ukrajna NATO-missziójának vezetője a Bloombergnek adott kommentárban.

„Rendkívül hálásak lennénk a szövetségesek újabb hozzájárulásaiért, hogy Ukrajna továbbra is felszerelést kaphasson a PURL-on keresztül” – hangsúlyozta.

Szerinte ez kritikus fontosságú a fokozott orosz légicsapások és a megszálló erők téli offenzívájának hátterében.

Bár Hollandia már bejelentette, hogy 250 millió eurót különít el amerikai légvédelmi rendszerek és F-16-osok vásárlására, a legtöbb európai ország nem siet a kötelezettségvállalásokkal. Ennek oka Donald Trump-adminisztráció azon döntése, hogy felfüggeszti Kijev és Washington kétértelmű békekezdeményezéseinek pénzügyi támogatását.

A kezdeti „28 pontos terv” különösen feszült volt, mivel Európában sokan úgy vélték, hogy Moszkva számára kedvezőbb. Csak a genfi ​​módosítások után vált a dokumentum elfogadhatóbbá Ukrajna számára.

A tárgyalások Floridában folytatódtak, és bár Marco Rubio amerikai külügyminiszter produktívnak nevezte őket, eddig nem történt áttörés. Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja ezen a héten Moszkvába utazik egy újabb tárgyalási fordulóra.

Hetmancsuk hangsúlyozta, hogy a béketárgyalások hiányát nem szabad úgy értelmezni, mint az Ukrajna támogatásának megvonására irányuló jelzést.

Ukrajna felszólítja Európát, hogy azonnal állapodjon meg egy jóvátételi kölcsönről, mivel a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról még nem született döntés. A kérdést várhatóan a december 18-i EU-csúcstalálkozón fogják megvitatni.

A PURL biztosítja Ukrajna légvédelmének nagy részét

Getmanchuk kijelentette, hogy a PURL program bizonyította hatékonyságát:

Az Ukrajna által nyár óta kapott összes Patriot rendszer 75%-át PURL-en keresztül finanszírozták;

A többi légvédelmi rendszer 90%-át szintén szövetségesek biztosították ezen a programon keresztül.

A felszerelések listáján nagy hatótávolságú tüzérségi lőszer is szerepel, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy sokkal nagyobb távolságból lője le az orosz drónokat.