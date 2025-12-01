2025. december 7., vasárnap

Külföld

 2025. december 1. hétfő. 21:39
Putyin vízummentes belépést biztosít Oroszországba számos kínai állampolgár számára.

Újabb orosz-kínai közeledés
Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Pool/Mikhail Metzel

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn aláírt egy rendeletet, amely vízummentes belépést biztosít Oroszországba akár 30 napra a kínai állampolgárok számos kategóriája, köztük turisták, üzletemberek, tudósok, művészek és sportolók számára – jelentette a Reuters.

Az ügynökség emlékeztetett arra, hogy Putyin és Hszi Csin-ping kínai vezető néhány nappal azelőtt írt alá egy „korlátozások nélküli” stratégiai partnerségi megállapodást, a Kreml vezetője 2022 februárjában több tízezer katonát küldött Ukrajnába. Azóta Moszkva nagymértékben támaszkodik a pekingi importra, hogy segítsen magának leküzdeni a nyugati szankciókat.

„Putyin rendelete kimondja, hogy döntése tükrözi Peking azon lépését, hogy vízummentes utazást biztosítson Kínába számos orosz állampolgár számára, és hogy az új orosz szabályok 2026. szeptember 14-ig maradnak érvényben” – írja a kiadvány.

A Reuters hozzátette, hogy az új szabályok nem vonatkoznak a kínai vendégmunkásokra, a hosszú távú tartózkodási engedéllyel rendelkező diákokra, valamint a logisztikai és szállítmányozási szektorban dolgozókra.

