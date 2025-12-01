2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újabb háborúban áll vesztésre Ukrajna

Fordulat a fronton

MH
 2025. december 1. hétfő. 18:37
Megosztás

Moszkva hadserege egyre jobban használja a háború leghalálosabb fegyvereit: a kicsi, olcsó drónokat.

Újabb háborúban áll vesztésre Ukrajna
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Yuriy Dyachyshyn

Oroszország egyre gyakrabban drónokkal támadja az ukrán utánpótlási vonalakat, ami a Wall Street Journal tudósítóinak beszámolója szerint szerint a 2025-ös háború legfontosabb változása – írja a Mandiner.

A közel négy éve tartó háború nagy részében Ukrajna egyértelmű előnyt élvezett a harctéri drónok terén, innovatív taktikákat és technológiákat alkalmazva. De idén ősszel az orosz erők először nyerték meg a taktikai drónok versenyét.

Már számbeli fölényben vannak Ukrajna pilóta nélküli légi járműveihez képest a front kulcsfontosságú szakaszaiban, miközben továbbfejlesztett taktikákat alkalmaznak, amelyek próbára teszik Ukrajna képességét, hogy ellátást biztosítson frontvonalbeli védőinek.

Ez a tendencia rossz előjel Ukrajna 2026-os pozíciójának megtartására nézve, hacsak az ukrán erők nem találnak megoldást Oroszország új taktikáira.

„Nemcsak a kommunikációs vonalak mentek tönkre, hanem a biztonságos háttérterület fogalma is egyre inkább elhalványul” – figyelmeztetett nemrégiben Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna volt katonai vezetője és jelenlegi brit nagykövete.

Moszkva 2024-ben megváltoztatta drón-taktikáját, miután az ukrán erők betörtek Oroszország Kurszk régiójába. Egy új, Rubicon nevű egység jött létre és az ukrán logisztikát vette célba Kurszkban. Száloptikás drónokat használtak, amelyeket hosszú kábellel kötöttek össze a pilótával, hogy a jel ne legyen zavarható. Az ellátmány szállításával küzdő Ukrajna pozíciója Kurszkban összeomlott, ami tavasszal kaotikus és véres visszavonuláshoz vezetett.

Ukrán tisztek szerint a Rubicon középtávú célpontokra koncentrál, megkerülve az ukrán gyalogságot.

Ez ahhoz vezet, hogy az ukrán logisztikai és drónos egységek jelenleg nagyobb veszteségeket szenvednek, mint a frontvonalbeli gyalogság. A veszteségek arra kényszerítik az ukrán drónpilótákat, hogy drónjaikat távolabbról indítsák, ami korlátozza támadásaik hatótávolságát. Eközben a nagyobb hatótávolságú orosz drónok egyre mélyebbre hatolnak a hátországba.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink