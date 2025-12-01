Szexvideóval zsarolt a polgármester

Brigitte Verney bíró az ítélethirdetés során rendkívül súlyosnak nevezte az ügyet, amely során Gaël Perdriau és három társa - akik szintén börtönbüntetést kaptak - több éven át zsarolták a polgármester egyik korábbi helyettesét, Gilles Artigues-t rejtett kamerával készített videofelvétellel, amelyen az áldozat - aki egyébként többször felszólalt a melegházasság ellen - egy párizsi hotelszobában látható egy férfiprostituálttal. A vád részéről Audrey Quey ügyész azt mondta, az összeesküvés feje Perdriau volt, aki „végig a vörös gombon tartotta az ujját”, és a hallgatásért cserébe minden ügyben teljes együttműködést várt áldozatától.

Artigues a maga részéről azt mondta, a felvételekkel sakkban tartották és „csak egy bábu” volt a városvezetés gyűlésein, illetve többször gondolt öngyilkosságra is. Az 53 éves politikus - akinek az ítélet értelmében azonnal le kell mondania 2014 óta betöltött hivataláról - a tárgyaláson érthetetlennek nevezte az ítéletet, ártatlanságát hangoztatta és bejelentette, hogy fellebbezni fog. Artigues, aki családtagjai körében vett részt a tárgyaláson, üdvözölte a döntést, és reményét fejezte ki, hogy újjáépítheti életét.