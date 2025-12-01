Szétesés szélén állhat Zelenszkij pártja

Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök távozása után jelentősen meggyengültek Volodimir Zelenszkij belpolitikai pozíciói, és a kormányzó „Nép Szolgája” párt több képviselője is fontolgatja a frakcióból való kilépést – írja elemzésében a brit The Sunday Times.

A brit lap rámutat: a kormányzat stabilitása pengeélen táncol. A cikk szerint „a Nép Szolgája párt egyes képviselői azon gondolkodnak, hogy elhagyják a frakciót”, és akár az ellenzékhez is csatlakozhatnak. Mivel a kormánytöbbség jelenleg minimális, már néhány ember távozása is politikai válságot idézhet elő.

Olekszandr Merezsko, a kormánypárt parlamenti képviselője a lapnak nyilatkozva megerősítette a feszültséget. Véleménye szerint a potenciális kilépők száma meghaladhatja a kritikus négy főt.

„Az igazi lakmuszpapír a jövő heti plenáris ülés lesz. A képviselőknek a költségvetésről kell szavazniuk, ami mindig nehéz kérdés. Érdekes lesz látni, hányan szavaznak majd az elnök akarata ellen”– idézte a politikust a brit lap. A szavazás kimenetele nemcsak a büdzsé sorsát, hanem Zelenszkij frakción belüli befolyásának valós mértékét is megmutatja majd.