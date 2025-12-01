2025. december 7., vasárnap

Külföld

Óriási a baj Németországban

Az ünnepi kivilágítást is lemondják

MH
 2025. december 1. hétfő. 19:49
A drezdai Königstrasse elsötétülése csak jelképe annak, milyen súlyos pénzügyi válsággal néznek szembe a német önkormányzatok: a magas energiaárak, a bénító bürokrácia, a stagnáló gazdaság, a növekvő szociális kiadások és a csődhullám együtt kényszerítik őket az ünnepi fények lekapcsolására.

Óriási a baj Németországban
A nevezetes drezdai karácsonyi vásár
Fotó: AFP/Jens Schlueter

A magas energiaárak okozta pénzügyi problémák miatt komoly válságban van Németország. A Bild szerint több német város is lemondott a hagyományos karácsonyi ünnepi kivilágításról a pénzügyi válság miatt – írja a Magyar Nemzet.

„A városok és önkormányzatok szűkös költségvetése miatt a város ünnepi fénye veszélyben van. Egyes helyeken a karácsonyi világítás már megfizethetetlenné vált” – mondta Stefan Gent, a Német Kereskedelmi Szövetség vezérigazgatója.

Számos önkormányzat és szakmai szövetség nem engedheti meg magának az ünnepi kivilágítások költségeit a helyi költségvetések súlyos helyzete miatt. Drezdában teljesen lemondták a barokk negyedben található tekintélyes Königstrasse kivilágítását, ahol általában 80 hársfát díszítenek fel.

Hasonló intézkedéseket hoznak országszerte, mivel az önkormányzatok küzdenek az ünnepi dekorációk megfizethetetlen költségeinek viselésével a gazdasági visszaesés közepette.

A magas energiaárak és a bénító bürokrácia kulcsfontosságú terheket jelentenek a német gazdaság számára. A kormányzati kiadások több mint 25 százalékkal nőttek 2015 óta. Ezzel szemben a gazdasági kibocsátás 2018 óta stagnál.

Két év recesszió után az idei növekedés várhatóan mindössze 0,2 százalék körül lesz. A német vállalatoktól érkező rossz hírek pedig jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet, sorra jelentenek csődöt olyan cégek is, amelyek már több mint száz éve a piacon voltak. Januártól augusztusig 16 185 vállalat jelentett fizetésképtelenséget – tizenkét százalékkal több mint az előző év azonos időszakában.

A migránshelyzet kezelése is viszi a pénzt. Drasztikusan nő ugyanis Németországban a szociális segélyt igénybe vevő bevándorlók száma, négy szövetségi tartományban már meghaladja az ötven százalékot a nem német állampolgárságúak aránya a Bürgelgeldben részesülők között.

