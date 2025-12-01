Külföld
Orbán Viktor videója betalált Elon Musknál + VIDEÓ
A milliárdos azonnal megosztotta közösségi oldalán
Elon Musk saját közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor videóját, mely hatalmas sikert generált
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Kevin Dietsch
Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik – írja a Mandiner.
A politikus a videóhoz írt kommentjében azt írta:
„A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve.”
A bejegyzés annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán. Mindössze három óra leforgása alatt pedig már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.
