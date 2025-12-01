Orbán Viktor videója betalált Elon Musknál + VIDEÓ

Elon Musk milliárdos vállalkozó oldalán három óra leforgása alatt már közel négymillióan tekintették meg a magyar miniszterelnökről készült felvételt.

Elon Musk saját közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor videóját, mely hatalmas sikert generált

Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik – írja a Mandiner.

A politikus a videóhoz írt kommentjében azt írta:

„A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve.”

A bejegyzés annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán. Mindössze három óra leforgása alatt pedig már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.