Külföld

Orbán Viktor videója betalált Elon Musknál + VIDEÓ

A milliárdos azonnal megosztotta közösségi oldalán

MH
 2025. december 1. hétfő. 13:01
Elon Musk milliárdos vállalkozó oldalán három óra leforgása alatt már közel négymillióan tekintették meg a magyar miniszterelnökről készült felvételt.

Orbán Viktor videója betalált Elon Musknál + VIDEÓ
Elon Musk saját közösségi oldalán osztotta meg Orbán Viktor videóját, mely hatalmas sikert generált
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Kevin Dietsch

Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik – írja a Mandiner.

A politikus a videóhoz írt kommentjében azt írta:

„A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve.”

A bejegyzés annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán. Mindössze három óra leforgása alatt pedig már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.

Objektum doboz

