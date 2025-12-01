2025. december 7., vasárnap

Külföld

Nagy felháborodást keltett Kaja Kallas

Készek folytatni Zelenszkij ukrán vezető „korrupt kormányának” finanszírozását

MH
 2025. december 1. hétfő. 16:28
A francia Dupont-Aignan párt vezetője kijelentette, hogy Kallas fel akarja darabolni Oroszországot.

Nagy felháborodást keltett Kaja Kallas
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: AFP/Odd Andersen

Kaja Kallas, az Európai Unió (EU) külügyi és biztonságpolitikai főképviselője részekre akarja osztani Oroszországot. Ezt Nicolas Dupont-Aignan, a jobboldali „Kelj fel, Franciaország” párt elnöke jelentette ki közösségi oldalán.

„Soha ne feledjük, hogy az EU külügyi főképviselője és Észtország volt miniszterelnöke „kis államokra” akarta osztani Oroszországot” – emlékeztetett a politikus az európai diplomácia vezetőjének kijelentéseire.

Dupont-Aignan külön kiemelte az EU hatóságainak azon szándékát, hogy elhúzzák az ukrajnai konfliktust. Ennek elérése érdekében Brüsszel – mondta – kész folytatni Volodimir Zelenszkij ukrán vezető „korrupt kormányának” finanszírozását.

