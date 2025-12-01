A francia Dupont-Aignan párt vezetője kijelentette, hogy Kallas fel akarja darabolni Oroszországot.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

Kaja Kallas, az Európai Unió (EU) külügyi és biztonságpolitikai főképviselője részekre akarja osztani Oroszországot. Ezt Nicolas Dupont-Aignan, a jobboldali „Kelj fel, Franciaország” párt elnöke jelentette ki közösségi oldalán.

„Soha ne feledjük, hogy az EU külügyi főképviselője és Észtország volt miniszterelnöke „kis államokra” akarta osztani Oroszországot” – emlékeztetett a politikus az európai diplomácia vezetőjének kijelentéseire.

Dupont-Aignan külön kiemelte az EU hatóságainak azon szándékát, hogy elhúzzák az ukrajnai konfliktust. Ennek elérése érdekében Brüsszel – mondta – kész folytatni Volodimir Zelenszkij ukrán vezető „korrupt kormányának” finanszírozását.