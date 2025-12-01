Megpróbálják kijátszani Zelenszkijt?

A Politico szerint Ukrajna úgy érzi, az Egyesült Államok megpróbálja megkerülni Zelenszkijt a tárgyalások során.

A Politico egy meg nem nevezett tisztviselőre hivatkozva úgy véli, hogy az Egyesült Államok megpróbálja kijátszani Volodimir Zelenszkij elnököt a konfliktusrendezési tárgyalások során.

„Összességében az ukránoknak az a benyomásuk, hogy az amerikaiak most meg akarják kerülni Zelenszkijt a Putyinnal folytatott konzultációik során, meg akarnak állapodni valamiben Putyinnal, majd visszatérni az Ukrajnával folytatott tárgyalásokhoz” – idézi a kiadvány a forrást.

Tisztázták, hogy a tisztviselő névtelenséget kérve nyilatkozott, hogy megvitassa a tárgyalási folyamat érzékeny részleteit.