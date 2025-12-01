Külföld
Megoldatlan maradt a biztonsági garanciák kérdése
Amerikai–ukrán csúcs
A november 30-i tárgyalások után továbbra is tisztázatlan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Kijev a háború lezárása után – írja a Wall Street Journal. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még sok a munka, miközben a figyelem most Moszkva felé fordul.
Szintén bizonytalan pont maradt, hogy Oroszország ragaszkodik-e a 2022 óta megszállt területek nemzetközi elismeréséhez, vagy megelégszik a de facto ellenőrzéssel.
A Wall Street Journal információi szerint a megbeszélések során konkrét forgatókönyvek is felmerültek. A felek egyeztettek az esetleges új ukrajnai választások lehetséges időpontjáról, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti területcsere perspektíváiról.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter elismerte: a genfi előkészületek és a floridai csúcs ellenére „még van min dolgozni”. Emlékeztetett arra, hogy a konfliktusnak van egy másik szereplője is, és megerősítette: Steve Witkoff amerikai különmegbízott hamarosan Moszkvába utazik.
„Realisták maradunk azzal kapcsolatban, mennyire bonyolultnak tűnik mindez, de reálisan látjuk a már zajló előrehaladást is. Nemcsak a háború megállításáról van szó, hanem Ukrajna sikeres jövőjének felépítéséről is”