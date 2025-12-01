2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Megoldatlan maradt a biztonsági garanciák kérdése

Amerikai–ukrán csúcs

MH
 2025. december 1. hétfő. 16:55
Megosztás

Bár produktívnak nevezték a floridai találkozót, kulcsfontosságú kérdésekben, köztük a háború utáni biztonsági garanciák ügyében nem sikerült megállapodnia az amerikai és az ukrán delegációnak.

Megoldatlan maradt a biztonsági garanciák kérdése
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) Floridában fogadta és tárgyalásokat folytatott Rustem Umerov (2. j) vezette ukrán küldöttséggel
Fotó: AFP/Chandan Khanna

A november 30-i tárgyalások után továbbra is tisztázatlan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Kijev a háború lezárása után – írja a Wall Street Journal. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még sok a munka, miközben a figyelem most Moszkva felé fordul.

Szintén bizonytalan pont maradt, hogy Oroszország ragaszkodik-e a 2022 óta megszállt területek nemzetközi elismeréséhez, vagy megelégszik a de facto ellenőrzéssel.

A Wall Street Journal információi szerint a megbeszélések során konkrét forgatókönyvek is felmerültek. A felek egyeztettek az esetleges új ukrajnai választások lehetséges időpontjáról, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti területcsere perspektíváiról.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elismerte: a genfi előkészületek és a floridai csúcs ellenére „még van min dolgozni”. Emlékeztetett arra, hogy a konfliktusnak van egy másik szereplője is, és megerősítette: Steve Witkoff amerikai különmegbízott hamarosan Moszkvába utazik.

„Realisták maradunk azzal kapcsolatban, mennyire bonyolultnak tűnik mindez, de reálisan látjuk a már zajló előrehaladást is. Nemcsak a háború megállításáról van szó, hanem Ukrajna sikeres jövőjének felépítéséről is”

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink