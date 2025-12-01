Megoldatlan maradt a biztonsági garanciák kérdése

Bár produktívnak nevezték a floridai találkozót, kulcsfontosságú kérdésekben, köztük a háború utáni biztonsági garanciák ügyében nem sikerült megállapodnia az amerikai és az ukrán delegációnak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) Floridában fogadta és tárgyalásokat folytatott Rustem Umerov (2. j) vezette ukrán küldöttséggel

A november 30-i tárgyalások után továbbra is tisztázatlan, milyen biztonsági garanciákat kaphat Kijev a háború lezárása után – írja a Wall Street Journal. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még sok a munka, miközben a figyelem most Moszkva felé fordul.

Szintén bizonytalan pont maradt, hogy Oroszország ragaszkodik-e a 2022 óta megszállt területek nemzetközi elismeréséhez, vagy megelégszik a de facto ellenőrzéssel.

A Wall Street Journal információi szerint a megbeszélések során konkrét forgatókönyvek is felmerültek. A felek egyeztettek az esetleges új ukrajnai választások lehetséges időpontjáról, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti területcsere perspektíváiról.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter elismerte: a genfi előkészületek és a floridai csúcs ellenére „még van min dolgozni”. Emlékeztetett arra, hogy a konfliktusnak van egy másik szereplője is, és megerősítette: Steve Witkoff amerikai különmegbízott hamarosan Moszkvába utazik.

„Realisták maradunk azzal kapcsolatban, mennyire bonyolultnak tűnik mindez, de reálisan látjuk a már zajló előrehaladást is. Nemcsak a háború megállításáról van szó, hanem Ukrajna sikeres jövőjének felépítéséről is”