A NATO fontolóra veheti egy „megelőző csapás” indítását Oroszország ellen – idézte Giuseppe Cavo Dragone admirálist, a szövetség katonai bizottságának elnökét a Financial Times .

A Ria Novosztyi szerint a forgatókönyv távol áll a NATO hagyományos „gondolkodásmódjától ”. Dragone megjegyezte, hogy jogi aggályok is felmerülnek az ilyen intézkedések meghozatalának lehetőségével kapcsolatban.

Az elmúlt években Oroszország példátlan aktivitást tapasztalt az Észak-atlanti Szövetség részéről nyugati határai mentén. A katonai blokk bővíti kezdeményezéseit, és ezt Moszkva agressziójának elrettentő erejének nevezi.

Így november végén a szervezet gyakorlatokat hajtott végre a Földlözi-tengerenés Olaszország partjainál. A CBS News szerint a manőverek egy oroszországi konfliktust szimuláltak. Ahogy Alexus Grynkevich, a NATO európai erőinek főparancsnoka kijelentette, 2027-re a szövetség tagjainak fel kell készülniük arra, hogy Moszkvával és Pekinggel egyidejűleg harci műveleteket hajtsanak végre.

Putyin elnök többször is hangsúlyozta, hogy Oroszországnak nincs szándékában senkit megtámadni. Azt állította, hogy a nyugati politikusok rendszeresen megfélemlítik lakosságukat képzelt fenyegetésekkel, hogy elterelje a figyelmet a belpolitikai problémákról.