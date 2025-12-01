2025. december 7., vasárnap

Külföld

Libanonba látogatott XIV. Leó pápa

Délután a pápa vallásközi imatalálkozón vesz részt a bejrúti Mártírok terén

MH/MTI
 2025. december 1. hétfő. 12:43
A keresztényekkel és más vallások képviselőivel való találkozások állnak XIV. Leó pápa egyházfőként tett első libanoni apostoli látogatásának középpontjában hétfőn.

XIV. Leó pápát Libanonban is tömegek fogadták
Fotó: AFP/Joseph Eid

Reggel a pápa meglátogatta az egyik korábbi elődje, VI. Pál által kanonizált Szent Charbel sírját a Makhlouf-kolostorban. A maronita szent közbenjárásának több mint 29 ezer csodás gyógyulást tulajdonítanak - emlékeztet a Kathpress osztrák katolikus hírügynökség. Ereklyéit őrzik mások mellett a budapesti, gazdagréti Szent Angyalok-templomban is. Ezt követően XIV. Leó papokkal, szerzetesekkel és lelkigondozókkal találkozik a libanoni Harissa búcsújáróhelyen. Délután a pápa vallásközi imatalálkozón vesz részt a bejrúti Mártírok terén. Ezt követően muszlim és keresztény papokkal, valamint kisebb keresztény felekezetek tagjaival találkozik. Libanonban az alkotmány értelmében a vallásfelekezetek megosztják a hatalmat egymás között.

Hétfőn este a pápa a maronita keresztények székhelyén, Bkerkében keresztény fiatalokkal találkozik. Apostoli látogatásának utolsó napján, kedden Bejrút kikötőjében, a 2020. évi súlyos robbanás helyszínén a katolikus egyházfő csendes imát tart, majd pedig mintegy 100 ezer résztvevő előtt szentmisét mutat be a bejrúti tengerparti városrészben. A látogatás végeztével az egyházfő a programja szerint kedden délután érkezik vissza Rómába.

