2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kiderültek Jermak menesztésének drámai részletei

Félórás üvöltözés és vádaskodás

MH
 2025. december 1. hétfő. 18:45
Megosztás

Súlyos indulatok kísérték Andrij Jermak távozását az Ukrán Elnöki Hivatal éléről: a befolyásos kabinetfőnök félórás „hisztériát” rendezett, miután Volodimir Zelenszkij közölte vele a döntést – derül ki az Ukrayinska Pravda bennfentes beszámolójából. A lap forrásai szerint Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy leválthatják, és személyes árulásként élte meg az elnök lépését.

Kiderültek Jermak menesztésének drámai részletei
Andrij Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy leváltják
Fotó: Anadolu via AFP/Metin Aktas

A beszámolók szerint a menesztés közlésekor Jermak elveszítette az önuralmát. Ahelyett, hogy csendben tudomásul vette volna a döntést, a források szerint „félórás hisztériát rendezett az elnöknek, tele sértésekkel, szemrehányásokkal és vádaskodásokkal”.

„Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy az »első« [Zelenszkij] leveszi őt. Ráadásul így, kész tények elé állítva. Azt mondják, leginkább az dühítette fel, hogy az elnök elhagyja őt” – nyilatkozta a lapnak a volt kabinetfőnök egyik közeli ismerőse. Bár korábbi hírek még békés beszélgetésről szóltak, a részletesebb beszámolók szerint a találkozó kifejezetten feszült volt – írta meg a Kárpát Hír.

Senki nem állt ki mellette

A cikk rámutat: hivatali ideje alatt Jermak arra törekedett, hogy minél több pozícióba a saját embereit ültesse. A kritikus pillanatban azonban egyik kinevezettje sem sietett a védelmére. Még Oleg Tatarov, a hivatal helyettes vezetője is, akit Jermak emberének tartottak, a távozását szorgalmazók táborát erősítette.

A döntésben kulcsszerepet játszottak a belső és külső nyomások:

  • Az amerikai partnerek fél éve próbáltak célozni Zelenszkijnek arra, hogy le kellene cserélni a főtárgyalót.
  • Belföldön Denisz Smihal miniszterelnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes is a váltást sürgette.

Zelenszkij látványosan megkönnyebbült

Az elnöki csapat tagjai szerint a viharos elválás után Zelenszkij látványosan megkönnyebbült. Bár a döntés emberileg nehéz volt – nem ez az első barát, akit el kellett távolítania a csapatból, korábban Andrij Bohdan és Ivan Bakanov is hasonló sorsra jutott –, a hatás pozitív volt.

„Most újra energikus. Olyan, mint a 2022. február 24-i elnök. Szombaton nagyon jó találkozók voltak, érezhető az őrült motiváció” – fogalmazott Zelenszkij csapatának egyik tagja.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink