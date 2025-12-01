Kiderültek Jermak menesztésének drámai részletei

Súlyos indulatok kísérték Andrij Jermak távozását az Ukrán Elnöki Hivatal éléről: a befolyásos kabinetfőnök félórás „hisztériát” rendezett, miután Volodimir Zelenszkij közölte vele a döntést – derül ki az Ukrayinska Pravda bennfentes beszámolójából. A lap forrásai szerint Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy leválthatják, és személyes árulásként élte meg az elnök lépését.

Andrij Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy leváltják

A beszámolók szerint a menesztés közlésekor Jermak elveszítette az önuralmát. Ahelyett, hogy csendben tudomásul vette volna a döntést, a források szerint „félórás hisztériát rendezett az elnöknek, tele sértésekkel, szemrehányásokkal és vádaskodásokkal”.

„Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy az »első« [Zelenszkij] leveszi őt. Ráadásul így, kész tények elé állítva. Azt mondják, leginkább az dühítette fel, hogy az elnök elhagyja őt” – nyilatkozta a lapnak a volt kabinetfőnök egyik közeli ismerőse. Bár korábbi hírek még békés beszélgetésről szóltak, a részletesebb beszámolók szerint a találkozó kifejezetten feszült volt – írta meg a Kárpát Hír.

Senki nem állt ki mellette

A cikk rámutat: hivatali ideje alatt Jermak arra törekedett, hogy minél több pozícióba a saját embereit ültesse. A kritikus pillanatban azonban egyik kinevezettje sem sietett a védelmére. Még Oleg Tatarov, a hivatal helyettes vezetője is, akit Jermak emberének tartottak, a távozását szorgalmazók táborát erősítette.

A döntésben kulcsszerepet játszottak a belső és külső nyomások:

Az amerikai partnerek fél éve próbáltak célozni Zelenszkijnek arra, hogy le kellene cserélni a főtárgyalót.

Belföldön Denisz Smihal miniszterelnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes is a váltást sürgette.

Zelenszkij látványosan megkönnyebbült

Az elnöki csapat tagjai szerint a viharos elválás után Zelenszkij látványosan megkönnyebbült. Bár a döntés emberileg nehéz volt – nem ez az első barát, akit el kellett távolítania a csapatból, korábban Andrij Bohdan és Ivan Bakanov is hasonló sorsra jutott –, a hatás pozitív volt.

„Most újra energikus. Olyan, mint a 2022. február 24-i elnök. Szombaton nagyon jó találkozók voltak, érezhető az őrült motiváció” – fogalmazott Zelenszkij csapatának egyik tagja.