Kiderültek Jermak menesztésének drámai részletei
Félórás üvöltözés és vádaskodás
A beszámolók szerint a menesztés közlésekor Jermak elveszítette az önuralmát. Ahelyett, hogy csendben tudomásul vette volna a döntést, a források szerint „félórás hisztériát rendezett az elnöknek, tele sértésekkel, szemrehányásokkal és vádaskodásokkal”.
„Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el, hogy az »első« [Zelenszkij] leveszi őt. Ráadásul így, kész tények elé állítva. Azt mondják, leginkább az dühítette fel, hogy az elnök elhagyja őt” – nyilatkozta a lapnak a volt kabinetfőnök egyik közeli ismerőse. Bár korábbi hírek még békés beszélgetésről szóltak, a részletesebb beszámolók szerint a találkozó kifejezetten feszült volt – írta meg a Kárpát Hír.
Senki nem állt ki mellette
A cikk rámutat: hivatali ideje alatt Jermak arra törekedett, hogy minél több pozícióba a saját embereit ültesse. A kritikus pillanatban azonban egyik kinevezettje sem sietett a védelmére. Még Oleg Tatarov, a hivatal helyettes vezetője is, akit Jermak emberének tartottak, a távozását szorgalmazók táborát erősítette.
A döntésben kulcsszerepet játszottak a belső és külső nyomások:
- Az amerikai partnerek fél éve próbáltak célozni Zelenszkijnek arra, hogy le kellene cserélni a főtárgyalót.
- Belföldön Denisz Smihal miniszterelnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes is a váltást sürgette.
Zelenszkij látványosan megkönnyebbült
Az elnöki csapat tagjai szerint a viharos elválás után Zelenszkij látványosan megkönnyebbült. Bár a döntés emberileg nehéz volt – nem ez az első barát, akit el kellett távolítania a csapatból, korábban Andrij Bohdan és Ivan Bakanov is hasonló sorsra jutott –, a hatás pozitív volt.
„Most újra energikus. Olyan, mint a 2022. február 24-i elnök. Szombaton nagyon jó találkozók voltak, érezhető az őrült motiváció” – fogalmazott Zelenszkij csapatának egyik tagja.