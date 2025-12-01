Kiderülhet Trump egészségi állapota

Az AP szerint Trump nyilvánosságra hozza az MRI-eredményeket, de fogalma sincs, mit vizsgáltak.

Az Associated Press (AP) hírügynökség szerint Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza az októberben elvégzett MRI-vizsgálatának eredményeit.

„Ha azt akarod, hogy kiadjuk, akkor én kiadom” – mondta.

A Fehér Ház vezetője szerint a tanulmány eredményei tökéletesek voltak, de „fogalma sincs”, hogy testének melyik részét vizsgálták. „Csak egy MRI volt. A test melyik részét? Nem az agyat, mert elvégeztem a kognitív tesztet, és nagyon jól teljesítettem” – tisztázta az amerikai vezető.

Trump korábban bejelentette, hogy MRI-vizsgálaton esett át, és tökéletes eredményeket kapott. Megjegyezte, hogy a vizsgálatot október elején végezték a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban tett látogatása során.