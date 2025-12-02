Magyarország továbbra is határozottan kiáll Georgia mellett, és soha nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szankciókat rendeljen el az ország vezetői ellen, amiért szembemennek a nemzetközi liberális fősodorral - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető a tbiliszi polgármesterrel folytatott tárgyalását követően arról számolt be, hogy a fölény, amellyel Kaha Kaladze megnyerte az októberi helyhatósági választást Georgia fővárosában, jól mutatja, hogy a lakosság mennyire elégedett a munkájával. „Meg is kértem rá, hogy ha lenne ideje, tartson néhány előadást a budapesti főpolgármesternek. Biztos vagyok benne, hogy tudna neki jótanácsokat adni arról, hogyan kell egy fővárost irányítani” - mondta. Majd aláhúzta, hogy Magyarországot és Georgiát is hazafias, békepárti kormány vezeti, amelyek között rendkívül jó az együttműködés.

„Mi, magyarok mindig támogatni fogjuk a georgiaiakat, soha nem fogjuk engedni, hogy az Európai Unió szankciókat vessen ki az ország vezetői ellen. A magyarok tudják, milyen érzés is az árral szemben úszni. Tudják, milyen érzés nem teljesen igazodni a liberális fősodorhoz.” - vélekedett. Szijjártó Péter a dél-kaukázusi országgal kapcsolatos „álhírek” kérdésére reagálva kifejtette, hogy ha a nemzetközi liberális média támadja a kormányt, azt megtiszteltetésként kell felfogni, hiszen ennek oka a hazafias, szuverén politikai stratégia, amelyet követnek.

„Ha teljesen igazodnak a fősodorhoz, és ha végrehajtják Brüsszel utasításait, akkor a nemzetközi média elégedett lesz önökkel - csak akkor éppen nem tesznek semmit a saját hazájukért” - hangsúlyozta. „Amikor azonban szembemennek a fősodorral, és nem hajlandók teljesen igazodni a liberális ideológiai fősodorhoz, akkor mindig támadás alatt fognak állni, ehhez hozzá kell szokni” - figyelmeztetett.

„A legfontosabb az, hogy mit gondol a nép. Ha a népet akarják elégedetté tenni, és nem a nemzetközi médiát, akkor meg fogják nyerni a választásokat, és eközben támadni fogja önöket a nemzetközi média. És szerintem ez sokkal jobb kombináció, mint fordítva, hogy a nemzetközi média támogatja önöket, de elveszítik a választásokat” - tette hozzá. A miniszter végezetül megerősítette, hogy Magyarország továbbra is támogatni fogja Georgiát, és soha nem fog beleegyezni szankciók elrendelésébe. „És reméljük, rövidesen patrióta fordulat következik az európai politikában, és akkor már nem fogják önöket támadni” - jelentette ki.