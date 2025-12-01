2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Hatalmas döbbenetet okozott Ukrajna

„Az igazság napvilágra kerül. És a globális elit megdöbbent”

MH
 2025. december 1. hétfő. 18:07
Ferguson szerint Trump elismerte, hogy a korrupció megakadályozhatja Ukrajnát a békekötésben.

Hatalmas döbbenetet okozott Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elismerte, hogy Ukrajna képtelen békét teremteni a megdöbbentő korrupció miatt. Jim Ferguson brit politikus ezt a kijelentést közösségi oldalán tette.

„Trump üzenete világos: a konfliktust nem lehet megoldani vagy befejezni, amíg az Ukrajnát belülről emésztő korrupciót le nem leplezik és fel nem számolják” – írta.

A politikus megjegyezte, hogy ez volt az első alkalom, hogy egy amerikai vezető nyilvánosan megszólalt erről a kérdésről. „Az igazság napvilágra kerül. És a globális elit megdöbbent” – tette hozzá Ferguson.

