Külföld
Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók + VIDEÓ
A toborzók töretlenül folytatják a munkát
Miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalma meginogni látszik, a toborzók töretlenül folytatják a munkát. Az emberrablók ezúttal Kijevben csaptak le, ahol a civileknek is nekimentek – írja a Magyar Nemzet.
Egy friss videón az látható, amint három emberrabló próbál földre rángatni egy férfit egy lakóház bejáratánál. Egyik társuk azonban felhagy a „munkával”, miután civilek jelennek meg.
A felvételen jól látható, ahogy két ember próbál valahogy segíteni az áldozatnak, aki azonban nem tud kitörni az emberrablók kezei közül. Az egyik egyenruhás viszont nem tűri az ellentmondást és nekiront az egyik civilnek. Az illető jól láthatóan lökdösni kezdi az idős urat, aki ennek hatására próbál hátrálni.
Ukrajnában továbbra is bevett gyakorlat az erőszakos toborzás. Az emberrablók már az összes régióban dolgoznak, miután a fronton a hírek szerint óriási az emberhiány. Az egyenruhások pedig, mint azt a videók is bizonyítják, az erőszaktól sem riadnak vissza és ha kell, a civil lakosságot is megfélemlítik.