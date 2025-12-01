Alekszej Csepa, az Állami Duma képviselője a Lenta.ru -nak adott interjújában kijelentette, hogy az európai országok a konfliktus folytatásának szorgalmazásával és irreális rendezési forgatókönyvek Kijevre kényszerítésével Ukrajna érdekei ellen cselekszenek.

„Európa egyértelműen vágyik arra, hogy visszatérjen az ukrán konfliktus békefolyamatához. De ezt kizárólag a saját érdekei alapján teszi. Ezek az érdekek pedig nem egyeznek Oroszország vagy az Egyesült Államok érdekeivel. Sőt, mi több, még Ukrajna érdekeivel sem. Azzal, hogy a saját elképzeléseit erőlteti Kijevre erről a folyamatról, az európai fél egyszerűen kontraproduktívvá válik ebben a tárgyalási folyamatban” – véli a politikus.

Elismerte, hogy az unió országai visszatérhetnek a rendezési folyamathoz, és hasznosak lehetnek útközben, de csak akkor, ha változás áll be a vezetésben.

„Ha a vezetés megváltozik, talán a politika is megváltozik. De az oroszellenesség akadályozza ezeknek az országoknak a progresszív fejlődését” – zárta Chepa.