Erdogan elfogadhatatlannak tartja a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadásokat

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által közzétett felvételek tengeri dróntámadásokat örökítettek meg a Fekete-tengeren tartózkodó tankerek ellen, amelyekről Kijev úgy véli, hogy szankcionált orosz olajat szállítottak. A két tankert robbanások rázták meg török ​​vizeken november 29-én késő este és kora reggel

A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is. Az előbbit egyszer, az utóbbit kétszer támadták ukrán tengeri drónok.

„Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek” – húzta alá a török államfő a kabinet hétfői ülését követően, amelyet a TRT Haber televízió közvetített. „Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat. Továbbítjuk az ilyen incidensekre vonatkozó szükséges figyelmeztetéseket az érintett feleknek” – fűzte hozzá.

„Figyelmesen követjük az elmúlt hetek eseményeit, amelyek célja a háború lezárása (Ukrajnában), és minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy készek vagyunk minden szükséges hozzájárulásunkat megadni a lezáráshoz” – húzta alá a török elnök.