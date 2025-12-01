Egyre nő az áldozatok száma

Több mint 600-ra nőtt az árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma az indonéziai Szumátra szigetén - derült ki az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság (BNPB) hétfőn közzétett tájékoztatásából, amelyben hozzátették, hogy a mentési munkálatok jelenleg is tartanak.

A hivatalos adatok szerint 604 halálos áldozatról tudni, 468 embert pedig még mindig keresnek, illetve több mint 578 ezer embert kellett kitelepíteni a sziget három tartományában. Prabowo Subianto elnök elmondta, hogy a mentési munkák teljes erővel zajlanak, továbbá aláhúzta, hogy országának hatékony választ kell adnia az éghajlatváltozásra. Ezzel kapcsolatban kiemelte a helyi önkormányzatok szerepét, amelyeknek szerinte nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a környezetvédelemre és erőteljesen fel kell készülniük a jövőbeni szélsőséges időjárási jelenségekre.

A természeti katasztrófa miatt a régióban vasárnap is nagy területek voltak még mindig elérhetetlenek, utak és hidak rongálódtak meg, és megszakadt a kommunikáció is a leszakadt vezetékek miatt. A világtól elvágott területekre helikopterekkel juttatnak el élelmiszert és gyógyszereket. Helyi hatóságok szerint az emberek ivóvíz és élelmiszer szűkében fosztogatni kezdték a helyi üzleteket. A monszunesők és a nyomukban járó földcsuszamlások Délkelet-Ázsia többi részét is súlyos pusztítást okoztak, a többi között Thaiföldön és Malajziában is.