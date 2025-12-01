2025. december 7., vasárnap

Előd

Egyelőre eltűnt az ebola

Fellélegezhetnek Kongóban

 2025. december 1. hétfő. 16:47
Frissítve: 2025. december 1. 19:31
Sikerült megfékezni az augusztusban kitört ebolajárványt a Kongói Demokratikus Köztársaságban az afrikai ország hatóságainak hétfői bejelentése szerint.

Hajléktalan férfi ebola elleni védelme valahol Afrikában
Fotó: AFP/NurPhoto/Md. Rakibul Hasan Rafiu

Dieudonné Mwamba Kazadi, a kongói közegészségügyi intézet igazgatója elmondta, 53 ebolás esetet regisztráltak, köztük 34 olyan halálozást, amelyet bizonyíthatóan a vírus okozott. A mostanival együtt a Kongói DK-ban 16 ebolajárványt jegyeztek fel. A legutóbbi augusztus végén, Kasai tartományban kezdődött.

Az oltási kampány szeptember közepén indult. A globális vakcinakészletek elosztásával megbízott nemzetközi koordinációs csoport 45 ezer dózis vakcinát szállított a világ egyik legszegényebb országának számító Kongói DK-ba. A súlyos vérzéssel járó, nagy arányban halált okozó betegséget 1976-ban, az ország keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először.

