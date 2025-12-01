2025. december 7., vasárnap

Előd

Döbbenetes dolgot szúrtak ki Putyin kezén + VIDEÓ

A szakértők szeme megakadt egy árulkodó részleten

MH
 2025. december 1. hétfő. 11:31
Rengeteg svájci luxusórát lehetett látni eddig Putyinon, és fontos üzenete van, hogy az elnök mikor melyik órát hordja. Szakértők az orosz elnök Orbán Viktorral való találkozóján hordott óráját elemezték.

Döbbenetes dolgot szúrtak ki Putyin kezén + VIDEÓ
Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában fogadta Vlagyimir Putyin (j) orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Alexander Nemenov

Putyin az Imperial Peterhof Factory óráit hordja, ami a a Raketa óragyár luxus brandje, „és a cári időkre mutat vissza. Ezek luxusórák egyértelműen. A rakétagyárnak egyébként volt egy sajtóközleménye, amit most már nem találok meg, de körülbelül egy évvel ezelőttről, ezzel az órával kapcsolatban, amiben elmondták, hogy igen, ez egy egyedi gyártás. Konkrétan ezt az IPF oldalán nem lehet összekonfigurálni, de nagyon hasonló órákat igen” – idézi A Beszéljünk az órákról YouTube-oldal szakértőjét a Mandiner.

Megállapították: „Fehér arany a tokja, van egy belső gyűrűje, ami látszik, ez az összes Peterhof-órának a sajátossága, és Putyin órája esetében koromfekete onyxról kell beszélni. Érdekes, hogy olyan mutató és olyan számlap került rá, amit semelyik másik óra nem kap meg. Maga a logója megegyezik az összes IPF órának a logójával.”

Az árát pedig mintegy 1,8 millió rubel, vagyis nyolc millió forintra becsülte a szakértő.

