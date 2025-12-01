2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Családi rendezvényen lövöldöztek, négyen elhunytak

A négy halálos áldozata közül három gyerek: egy nyolc, egy kilenc és egy tizennégy éves halt bele a sérülésekbe

MH/MTI
 2025. december 1. hétfő. 7:29
San Joaquin megye seriffhivatalának vasárnapi közleménye szerint az erőszakos cselekmény nyomán négyen haltak meg, és a lövöldözés halálos áldozata a három gyerek mellet még egy 21 éves fiatal felnőtt. További 11 ember megsebesült, köztük felnőttek és gyerekek. Állapotukról továbbra sem adtak tájékoztatást.

Fotó: BENJAMIN FANJOY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Helyi idő szerint szombaton a család tagjai az egyik gyerek születésnapját ünnepelték, amikor egy fegyveres lépett be a bérelt rendezvényterembe, ahol tüzet nyitott.

A tettest változatlanul keresik, a lehetséges indíték szintén a nyomozás tárgya.

A helyi rendőrség mellett a vizsgálatba bekapcsolódtak a kaliforniai állami hatóságok, valamint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei is.

