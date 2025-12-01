Külföld
Családi rendezvényen lövöldöztek, négyen elhunytak
A négy halálos áldozata közül három gyerek: egy nyolc, egy kilenc és egy tizennégy éves halt bele a sérülésekbe
A kaliforniai családi rendezvényen történt szombati lövöldözés halálos áldozatai között van egy nyolc, egy kilenc és egy tizennégy éves gyerek
Fotó: BENJAMIN FANJOY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Helyi idő szerint szombaton a család tagjai az egyik gyerek születésnapját ünnepelték, amikor egy fegyveres lépett be a bérelt rendezvényterembe, ahol tüzet nyitott.
A tettest változatlanul keresik, a lehetséges indíték szintén a nyomozás tárgya.
A helyi rendőrség mellett a vizsgálatba bekapcsolódtak a kaliforniai állami hatóságok, valamint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei is.