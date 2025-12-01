2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Célunk a Nyugat-Balkán fejlődése

Támogatja hazánk a térség államainak békés törekvéseit

 2025. december 1. hétfő. 20:05
Frissítve: 2025. december 1. 21:59
Magyarország minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, stabilitásának biztosítása érdekében, és ennek keretében a kormány ösztöndíj-megállapodást írt alá Bosznia-Hercegovinával is, ami segítheti az ország fejlődését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Bosznia-Hercegovina civil ügyekért felelős miniszterével tárgyalt, és arról számolt be, hogy Dubravka Bosnjakkal ösztöndíj-megállapodást írtak alá, amelynek értelmében évi ötven hallgatót fognak fogadni hazánk egyetemein az országból. „Mi, magyarok a nyugat-balkáni térség békéjében, stabilitásában és fejlődésében vagyunk érdekeltek, ezért is támogatjuk ezt a régiót, hol gazdaságfejlesztéssel, hol oktatási együttműködéssel” - emelte ki.

„Magyarország abban érdekelt, hogy a déli szomszédságból semmilyen biztonsági vagy egyéb kockázat ne érjen minket, épp elég szembenéznünk a keleti irányból származó fenyegetésekkel” - tette hozzá. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a kormány a felelős szomszédságpolitikája keretében minden támogatást megad a Nyugat-Balkán békéjének, nyugalmának és stabilitásának biztosítása érdekében. „És Bosznia-Hercegovina ebből a szempontból kulcskérdés, s ezzel, hogy ötven fiatalt fogadunk évente a magyarországi egyetemeken ösztöndíjakkal, ezzel segítünk abban, hogy az ország fejlődése egy olyan pályára tudjon állni, amely aztán hosszú távon biztosítja a stabilitást és a békét” - mondta.

A miniszter végezetül hangsúlyozta: „Az elmúlt héten nem a legpozitívabb kontextusban beszélhettünk a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti együttműködés különböző aspektusairól, ma azonban világossá tettük, hogy minden ilyen epizódon képesek vagyunk felülemelkedni.”

