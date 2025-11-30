2025. december 7., vasárnap

Zelenszkij módosítja Ukrajna védelmi tervét

Az ukrán elnök a harcok tapasztalatai alapján új védelmi prioritásokat ígért

MH
 2025. november 30. vasárnap. 11:07
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján közölte, hogy a védelmi miniszter, Denisz Smihal jelentése után szükségessé vált Ukrajna védelmi tervének módosítása.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) a donyecki régió frontvonalán
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Bejegyzésében azt írta: „elérkezett az ideje az alapvető védelmi dokumentumok, mindenekelőtt az állam védelmi tervének megváltoztatásának”, mivel a harcok menete megmutatta, mely területeknek kell új prioritássá válniuk. Az ukrán államfő ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen változtatásokról van szó.

A bejelentés előzménye, hogy pénteken lemondott tisztségéről Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője, akinek menesztéséről Zelenszkij rendeletet is aláírt, Donald Trump pedig mielőbb el akarja fogadtatni béketervét. Az oroszok ugyanakkor fokozták támadásaik intenzitását, és a hírek szerint az ukrán katonák egyre nagyobb számban dezertálnak.

