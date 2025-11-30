Zelenszkij módosítja Ukrajna védelmi tervét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-csatornáján közölte, hogy a védelmi miniszter, Denisz Smihal jelentése után szükségessé vált Ukrajna védelmi tervének módosítása.

Bejegyzésében azt írta: „elérkezett az ideje az alapvető védelmi dokumentumok, mindenekelőtt az állam védelmi tervének megváltoztatásának”, mivel a harcok menete megmutatta, mely területeknek kell új prioritássá válniuk. Az ukrán államfő ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen változtatásokról van szó.

A bejelentés előzménye, hogy pénteken lemondott tisztségéről Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője, akinek menesztéséről Zelenszkij rendeletet is aláírt, Donald Trump pedig mielőbb el akarja fogadtatni béketervét. Az oroszok ugyanakkor fokozták támadásaik intenzitását, és a hírek szerint az ukrán katonák egyre nagyobb számban dezertálnak.