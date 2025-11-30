2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Zelenszkij még keresi Jermak utódját

Az ukrán elnök „még a hivatal további működésének formátumáról” gondolkodik

MH
 2025. november 30. vasárnap. 19:59
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem döntött arról, ki váltja a korrupciós ügybe keveredett Andrij Jermakot az Elnöki Hivatal élén – írta az rbc.ua az államfő kommunikációs tanácsadójára, Dmitro Litvinre hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője
Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Litvin közölte: Zelenszkij „még a hivatal további működésének formátumáról” gondolkodik, és időt kér, hogy értékelje a felvázolt szervezeti javaslatokat.

A tanácsadó hozzátette, hogy Okszana Markarova friss kinevezése – ő az újjáépítési és befektetési ügyekért felelős elnöki tanácsadó lett – nem jelenti azt, hogy a hivatal vezetésében máris személycserék következnének.

Jermak ellen pénteken indult eljárás: a NAБУ nyomozói és a különleges korrupcióellenes ügyészség (SZAP) ügyészei házkutatást tartottak nála a „Midasz” fedőnevű energetikai korrupciós ügyben. A nyomozásban a „Kvartal–95” társtulajdonosa, Timur Mindics és több volt magas rangú tisztségviselő is érintett lehet.

Aznap este Zelenszkij bejelentette, hogy Jermak benyújtotta lemondását, amelyet az elnök rövid időn belül alá is írt. Az Elnöki Hivatal vezetői posztja jelenleg betöltetlen, a lehetséges utódokról az ukrán elnöki körök egyelőre nem árulnak el részleteket.

