Zelenszkij elárulta, mire készül az USA-val

Zelenszkij közlése szerint a felek megosztották egymással az orosz állásponttal kapcsolatos információkat, valamint áttekintették a jelenlegi diplomáciai kilátásokat.

Az ukrán elnök arról is tájékoztatta finn kollégáját, mire készül az ukrán delegáció az Egyesült Államokban, és milyen jelzéseket kaptak az amerikai féltől. Hangsúlyozta: a következő napokban intenzív egyeztetések várhatók az európai partnerekkel is, és kulcsfontosságú, hogy minden érintett fél egységesen értelmezze a helyzetet. Zelenszkij szerint csak az Oroszországra nehezedő nyomás lehet hatékony eszköz a béke eléréséhez, nem pedig Ukrajna kényszerítése.

A cikk felidézi, hogy az amerikai és az orosz fél korábban egy 28 pontból álló béketervet dolgozott ki, amelynek több eleme is szembement az ukrán érdekekkel. A november 23-i genfi amerikai–ukrán egyeztetések után a Financial Times arról számolt be, hogy a dokumentumot jelentősen lerövidítették, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök 22 pontos változatról beszélt. Az ukrán delegáció a találkozó után „közös megértésről” tájékoztatott a megállapodás fő feltételeit illetően.

Hivatalos közlés szerint a végleges részletekről Trump és Zelenszkij személyes találkozóján döntenek. November 29-én az ukrán delegáció el is indult az Egyesült Államokba, ahol jelenleg Floridában tárgyalnak Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, Marco Rubio külügyminiszterrel és Jared Kushnerrel.

A korábban kijelölt delegációvezető, Andrij Jermak azonban a „Midasz-ügy” miatt lemondott, így a küldöttséget végül Rusztem Umerov vezeti.