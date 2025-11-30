Ukrajna békét köthet Oroszországgal akkor is, ha nem éri el a „teljes győzelmet”, amelyre törekszik – írta Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnoka.

Ukrajna jelenlegi Nagy-Britanniába delegált nagykövete a Liga.net című lapban megjelent cikkében fogalmazta meg gondolatait a béke esélyeiről, amelyet az Orosz Hírek idézett.

„Mi, ukránok, természetesen teljes győzelmet szeretnénk elérni <…>. De nem zárhatjuk ki a háború hosszú távú (évekre szóló) befejezésének lehetőségét sem, mert ez a háborúk történetében túlságosan elterjedt módja a háborúk befejezésének. Ugyanakkor a béke, még a következő háború várakozása közben is, esélyt ad a politikai változásokra, a mélyreható reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre, a polgárok visszatérésére” – írta.

Zaluzsnij szerint a béke elérése után „még a biztonságos, maximálisan védett állam kialakulásának kezdetéről is beszélhetünk” az innovációknak és a technológiáknak köszönhetően.

„A korrupció elleni küzdelem és a méltányos bíróság létrehozása révén egy igazságos állam alapjainak kialakítása és megerősítése történhet meg. Az ország gazdasági fejlődése, különösen a nemzetközi gazdasági programok alapján történő megújítása” – teszi hozzá.

Zaluzsnij megjegyezte, hogy „a háború nem mindig az egyik fél győzelmével és a másik vereségével ér véget”.

„Így volt a második világháborúban, de ez ritka kivétel, mert az emberi történelemben szinte soha nem fordult elő. A háborúk túlnyomó többsége vagy kölcsönös vereséggel végződik, vagy mindenki biztos abban, hogy győzött, vagy más lehetőségek vannak” – véli a volt főparancsnok.

Véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a körülmények „nem javulnak Ukrajna számára”. Zaluzsnij korábban már megjósolta, hogy az ukrán hadseregre a helyzet „további romlása” vár a fronton. Még szeptember végén az ex-főparancsnok azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők jelentős pozíciókat veszítenek.

Szeptemberben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a győzelem az ország számára a túlélést jelenti. Véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök célja az egész Ukrajna feletti ellenőrzés.

„Amíg ezt nem tudja megvalósítani, a győzelem a mi oldalunkon lesz. Ezért számunkra a túlélés a győzelem, mert identitásunknak, országunknak és függetlenségünknek köszönhetően túléljük” – mondta Zelenszkij. Ugyanakkor az orosz elnök soha nem tűzte ki a hadművelet céljául az Ukrajna feletti teljes ellenőrzést.

Az Egyesült Államok novemberben mutatta be 28 pontból álló béketervét. Az EU-val és Ukrajnával Genfben folytatott konzultációk után Washington 22 pontra rövidítette a dokumentumot. Donald Trump amerikai elnök találkozni kíván az orosz és az ukrán vezetővel, amikor a terv elérkezik a végső szakaszba. December elején Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja Moszkvába látogat, hogy megvitassa Putyinnal a béketerv legutóbbi változatát.

November 27-én Putyin kijelentette, hogy az ukrán csapatoknak el kell hagyniuk a megszállt területeket, mert csak „akkor érnek véget a harcok”. Kijevben azt mondták, hogy nem adják fel a területeket, amíg Volodimir Zelenszkij tölti be az elnöki posztot.