XIV. Leó pápa béketeremtésre sürgette a libanoni vezetőket

A béke és a megbékélés iránti megújult elkötelezettségre szólított fel vasárnap XIV. Leó pápa libanoni látogatásának kezdetén a háború és válság sújtotta országban.

„Boldogok a béketeremtők – azok, akik a békét választják akkor is, amikor a konfliktus könnyebbnek tűnik” – mondta a katolikus egyházfő a bejrúti államfői palotában Joseph Aun libanoni elnökkel tartott találkozóján.

XIV. Leó pápa, aki látogatásához a régió keresztényei megsegítésének reményét és a Közel-Kelet békés jövőjének reménységét fűzte, nagyra méltatta a libanoni nép állhatatosságát, hogy dacára a gazdasági nehézségeknek, a politikai instabilitásnak és az időnként fellángoló konfliktusoknak, újra és újra megtalálták az erőt magukban egy új kezdethez.

„Libanon ereje a népben van, amely sosem adja fel, s minden megpróbáltatást követően bátran emelkedik fel” - húzta alá. A pápa rávilágított, hogy az ország ugyan különböző felkezetekből és kultúrákból áll, az, ami minden libanonit összeköt, az a remény közös nyelve. Ez az, ami az embereknek lehetővé teszi, hogy a megpróbáltatások ellenére, új életet tudjanak kezdeni. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy „vannak olyan személyes és kollektív sebek, amelyek gyógyulása éveket, néha egész nemzedékeket vesz igénybe” – mondta XIV. Leó.

Aun elnök azt hangsúlyozta, hogy Libanon „minden ember számára a szabadság és a méltóság földje”, és egyedülálló rendszert biztosít a muszlimok és keresztények közötti együttéléshez. Felkérte egyben a pápát, hogy hívja fel a világ figyelmét az ország nehéz helyzetére. A libanoni elnök kiemelte az ország geopolitikai jelentőségét is: túlélése előfeltétele a térségbéli béke, a reménység és a megbékélés létrejöttének.